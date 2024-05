Raymonde Furfaro Knecht, créatrice de bijoux à Bastia : « Je m’épanouis dans ce métier »

« J’ai toujours travaillé dans la mode, le monde du prêt à porter, la haute-couture » souligne Raymonde Furfaro Knecht. « Aujourd’hui j’ai un peu plus de temps pour me consacrer à ma passion : la création de bijoux et je m’épanouis vraiment dans ce métier ».Très manuelle, habile de ses doigts, Raymonde Furfaro Knecht a commencé à créer ses propres bijoux pour sa fille Julia, soprano réputée, pour qu’elle les porte sur scène. « Pour parfaire mon éducation dans cet art j’ai fréquenté et visité de nombreux ateliers de créateurs et effectué aussi plusieurs stages ». La spécialité de Raymonde, les colliers, bracelets et sautoirs. « J’utilise des perles semi-précieuses et je tisse avec du fil de soie ou de coton ».Pour ses créations, notre artiste s’inspire du lieu où elle vit. «Mon inspiration c’est la Méditerranée. Les mythes, les traditions de chez nous. C’est pour cela que j’utilise aussi pour les pendentifs du corail de Méditerranée grâce à un corailleur de Porto Vecchio ». Avec Solea Création, sa société, elle expose et vend sur les différentes foires artisanales de l’île mais possède aussi une vitrine au Monoprix de Lupino à Bastia où elle tient un stand un week-end par mois où à l'occasion des fêtes, comme la Fête des mères prochainement. « Je reçois aussi sur RDV à mon atelier situé à Monserato sur les hauteurs de Bastia et sur mon site FB . Je travaille sur de petites quantités pour garder la griffe artisanale de mes créations et j’en réalise des personnalisées sur commande».