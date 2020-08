L'incendie du Col de Salvi a déjà ravagé une trentaine d'hectares de maquis et chênes

Ainsi que nous l'avons relaté dès ce matin, l'incendie qui s'est déclaré vers 6 heures sur la D151, peu après l'épingle du village de Montemaggiore a rapidement progressé en direction du col de Salvi et du Capu di a Besta, notamment sur un flanc où le feu était très virulent.

Rapidement les pompiers étaient sur place et deux Pélican rentraient en action, rejoints un peu plus tard par l' hélicoptère HBE 2B et de Dragon 2B de la Sécurité civile.

Au sol, outre les réserves communales de Corbara, Lumiu, Speloncato et Muro très actives depuis le nuit, sur l'incendie de Salvi étaient déployés 3 sections de l'UISC7, 3 Giff SIS 2B, 2 Pelican, le HBE2B, le Dragon 2B, les pompiers de Balagne.

Poste de commandement ELP (chars SIS 2B), Commando sanitaire soutien, , Bull des Forestiers Sapeurs et une cellule d'emploi du feu sont également mobilisés.

Par ailleurs, d'autres moyens aériens étaient demandés en renfort. un Dash et un Canadair étaient attendus dans le courant de la matinée. En raison des conditions météorologiques , la plus grande vigilance est demandée à la population pour cette journée à à risque dite "extrême".

Par ailleurs le feu de PIgna est éteint et celui de Lavatohju est considéré comme maîtrisé.