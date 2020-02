L’incendie de Quenza-Solaro fixé, mais pas terminé. Les pompiers sur le qui-vive

L'absence de vent sur la zone de l'incendie à facilité ces derniers jours l'engagement des moyens spécialisés qui sont toujours au travail pour traiter les nombreux points chauds toujours actifs.

Même si ce dimanche 9 février le feu est considéré comme fixé, il y a encore des nombreux points chauds et des foyers actifs qui sont en cours de traitement. L'incendie s’est en effet propagé propagé dans un secteur au relief très accidenté et particulièrement difficile d’accès avec une végétation très sensible au feu, à savoir des pins maritime et maquis. La superficie globale est toujours estimée, provisoirement, à 1500 hectares.



Les conditions météorologique actuelles devraient permettre au 250 spécialistes sur place, un engagement et un travail efficace jusqu’à la mi journée de lundi 10 février.

Au-delà, la nouvelle tempête de vent annoncée sur la Corse va impacter la zone de l’incendie de Quenza.

Cette évolution très défavorable des conditions météorologiques laisse craindre un risque de réactivation du feu avec des propagations possibles vers le massif de Bavella, de Tova et vers les zones habités de Solaro et Sari Solenzara.