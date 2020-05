L'impact du confinement en Corse : baisse d'activité de 35 % et 7 salariés sur 10 du privé en chômage partiel

C.-V. M le Jeudi 7 Mai 2020 à 12:00

L'Insee publie ce jeudi 7 mai son étude "Impacts économiques de la crise sanitaire en région : Premiers éléments avancés de conjoncture ". Cette publication régionale fournit ainsi pour la Corse une première évaluation de l’impact de la crise sanitaire sur l'activité économique et l’emploi en s’appuyant sur les travaux nationaux et sur des données de structure de l’économie régionale (Valeur Ajoutée, Emploi, Saisonnalité des postes et des recrutements). Elle mobilise en outre les indicateurs disponibles sur le chômage partiel et le marché du travail, ainsi que les éléments collectés par la Cellule de suivi et d'action en faveur des entreprises, grâce à l’association de la DIRECCTE de Corse, partenaire de l’étude. On en retiendra que l'impact du confinement en Corse est bien réel avec une baisse d'activité de 35 % et 7 salariés sur 10 du privé (66% des établissements) en chômage partiel. La Corse ferait ainsi partie des territoires les plus impactés par l'épéidémie





