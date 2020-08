L’île Rousse : À la rencontre de Jean-Philippe Ricci

Dans un état d’esprit engagé, dynamique et fédérateur, La Diffusion KVA, organisateur des Nuits Med, a pour objectif la création d’un dispositif commun d’accompagnement des jeunes scénaristes et réalisateurs d’une rive à l’autre du Mare Nostrum.Habitué à l’écran aux personnages de l’ombre et souvent désabusés, Jean-Philippe Ricci se fait remarquer au cinéma pour ses rôles dans Un Prophète de Jacques Audiard, Les Exilés et Béatrice de Rinatu Frassati et l’adaptation de la bande dessinée Aïo Zitelli de Jean Marie Antonini. En 2015, il interprète le rôle de Battistou dans Entre amis d’Olivier Baroux aux côtés de Daniel Auteuil et Gérard Jugnot. Il joue dans de nombreuses séries télévisées parmi lesquelles Quadras aux côtés d’Alix Poisson et François-Xavier Demaison, dans Alex Hugo, Hard ou encore dans Mafiosa, le clan, où il incarne le rôle du capitaine Alain Damiani et prochainement dans La garçonne au côté des Laura Smet. Formé au conservatoire de Marseille, Jean-Philippe Ricci est régulièrement sur les planches et interprète en ce moment Ange dans « Intra- Muros » d’Alexis Michalik au théâtre de la Pépinière.Il contribuera par son témoignage, le partage de son expérience et des échanges avec le public intéressé et les autodidactes présents, porteurs d’un 1projet de court-métrage.Le programme « PARTAGE D’EXPERIENCE » du mardi 4 août à La PietraEn salle de conférence de l’hôtel La PietraLa relation entre le comédien et le réalisateurIntervenants : Alix Ferraris en présence du réalisateur Jean-Marie AntoniniConstruire un rôle en relation avec un réalisateur sur le projet « Aiò Zitelli »Projection du court métrage réalisé par Jean-Marie AntoniniSur la terrasse de La PietraRencontre avec le comédienIntervenants : Laurent Hérin (Festival de Lama) et Alix Ferraris (Les Nuits MED)- Parcours d’un acteur du court au long métrage en passant par la série- Les écoles d’acteurs favorisent-elles l’accès direct au premier rôle ?- Les différents rôles joués dans son parcours cinématographique- Les difficultés rencontrées- Les conseilsCe partage d’expérience sera suivi d’un cocktail à 20h* En collaboration avec la Cullettività di Corsica et le CNC, le dispositif Talents en Court favorise en Corse la création, et l’émergence de nouveaux talents par l’accompagnement de jeunes cinéastes insulaires dans le processus d’élaboration d’un court-métrage. Ce dispositif tend à se développer grâce à la création d’un pôle itinérant méditerranéen. Plus de détails sur le site des Nuits Med