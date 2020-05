L'hôpital de Bastia lance une unité de recherche clinique

Il y a près de six mois que l'hôpital de Bastia travaille sur une unité de recherche clinique (URC). Depuis quelques jours, le projet s'est concrétisé et le centre hospitalier bastiais est le premier de Corse à proposer ces essais cliniques dirigés par le docteur Thomas Darnaud. Grâce à cette unité, l'hôpital entend rayonner sur tout le territoire insulaire et obtenir plus de visibilité.





Avant cela, les essais cliniques étaient pratiqués mais pas de manière coordonnées avec les autres hôpitaux. Les médecins proposaient également d'envoyer les patients sur le continent, lorsque l'essai clinique était disponible ailleurs."Grâce à cette nouvelle unité nous allons pouvoir lancer des études rigoureuses qui nous l'espérons, permettront d'attirer de jeunes médecins ou infirmiers.", indique Thomas Darnaud.



A présent, l'hôpital de Bastia s'inscrit dans un protocole de rigueur identique aux autres établissements. Il pourra proposer à ses patients éligibles à l'essai, un nouveau traitement. Pour le moment, les essais cliniques ont commencé à être réalisés en cardiologie, cancérologie mais aussi sur des essais article 51 pour faire évoluer les techniques de prise en charge des patients. Les essais cliniques seront menés en partenariat avec les médecins généralistes et paramédicaux.





Par ailleurs, l'hôpital de Bastia participe à l'essai Coverage mené par le CHU de Bordeaux en collaboration 6 autres établissements sur le territoire national pour essayer de trouver un traitement au Covid-19.



Cette unité de recherche clinique représente un investissement financier faible puisque seulement deux personnes ont été embauchées : un attaché de recherche clinique managern venu de Parisn et une secrétaire médicale. Le personnel soignant volontaire intrahospitalier devra surtout y consacrer du temps puisque sur chaque essai il faut compter entre 10 et 15 soignants pour l'encadrer.