Hôpital de Bastia : Michel Castellani interpelle, une nouvelle fois, le ministre sur le projet de restructuration

En attente de l’expertise

La ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, n’a rien à dire sur le sujet. Elle se contente de réaffirmer que « l’accès aux soins pour une meilleure prise en charge des patients est une priorité du gouvernement et du ministre de la Santé qui a ainsi engagé, depuis plusieurs années, une dynamique d’investissements au sein des établissements de santé situés en Corse et qui a été renforcée dans le cadre du Ségur de la Santé ». Et de lister les investissements déjà consentis : « la Corse a bénéficié de plus de 150 millions d’euros ». Des aides, précise-t-elle, qui ont pour but de servir « à la restauration des capacités financières des établissements les plus endettés, de relancer les investissements en santé, de moderniser les établissements, de développer l’offre de soins et d’améliorer la prise en charge des personnes âgées ». Tout en qualifiant de « projet complexe, comportant de multiples enjeux », la modernisation du centre hospitalier de Bastia, elle déclare qu’il a « bien été identifié comme prioritaire par l’ARS et les instances nationales ». Elle annonce, enfin, que les travaux de ce fameux Conseil scientifique de l’investissement en santé sont en cours de finalisation et que « les conclusions sont attendues au plus tard pour la fin du premier trimestre 2023. Dès qu’elles seront rendues, celles-ci seront, bien entendu, transmises à l’établissement par l’ARS et bien sûr, vous en serez informé ».





Une question prioritaire

La réponse ne satisfait pas le député bastiais qui appelle la ministre à « prendre conscience de l’obsolescence de cet hôpital de Bastia. Nous ne sommes pas ici par coquetterie, mais parce que nous sommes face à un problème réel. Les conditions de travail sont désastreuses. Les conditions d’accession aux soins des malades sont loin d’être satisfaisantes ». Michel Castellani prévient : « Je vous solliciterai autant que de besoin sur cette question parce qu’elle est objectivement importante et prioritaire pour la santé des Corses et de ceux qui visitent la Corse ».



N.M.