Covid-19 : L'hôpital de Bastia, réorganisé, a effectué 80 tests depuis samedi

- Combien de patients Covid-19 avez-vous reçu à l'hôpital de Bastia depuis le début de la crise sanitaire ?

- 66 patients positifs au Coronavirus et 41 hospitalisés.



- Comment gérez-vous cette crise sanitaire ?

- Nous sommes en plan blanc ce qui permet de gérer l'organisation des lits de manière plus souple et de prévenir les éventuels rappels de personnels pour compléter les équipes actuelles. Ensuite nous avons libéré un certain nombre de lits à la réanimation et à l'hospitalisation qui sont devenus des lits d'unité Covid.



- Combien de lits le service de réanimation dédié aux patients Covid-19 peut-il accueillir ?

- Nous avons à présent 22 lits au service de réanimation dédié au Coronavirus.



- Comment avez-vous repensé l'organisation de l'hôpital ?

- Dans les prochaines semaines il y aura deux services d'urgence qui vont fonctionner en parallèle. Un service pour les patients Covid + qui sera situé dans l'actuel service des urgences et un pour les patients non atteints du Coronavirus qui sera installé dans le service des consultations externes.



- Les équipements pour les personnels sont-ils suffisants ?

- Nous avons assez de masques. Le personnel hospitalier qui nécessite des masques FFP2 est équipé. Pour les protections c'est compliqué. On gère nos stocks et on tient, mais nos stocks sont très restreints. A la pharmacie de l'hôpital, nous produisons notre propre gel hydro-alcoolique. Cela équivaut à 60 litres par jour donc de ce point de vue nous sommes auto-suffisants mais nous continuons à effectuer des commandes par mesure de précaution.



- Une machine de traitement des prélèvements venue d'Allemagne est en place depuis samedi, en êtes-vous satisfait ?

- Nous n'avons plus à envoyer les test à Marseille donc c'est un gain de temps inestimable. Maintenant nous prenons en charge entre 40 et 70 prélèvements par jour et on peut monter jusqu'à 200. Il faut entre 4 et 5 heures pour avoir le résultat et nous faisons deux séries de test chaque jour : une le matin et une l'après-midi. Les résultats sont là soit le jour même soit le lendemain matin. Depuis samedi je dirais que nous avons effectué 80 prélèvements. C'est une grande avancée.



- Vendredi vous avez annoncé qu'un premier patient de l'hôpital était traité à la Chloroquine, son état s'améliore-t-il ? D'autres patients pourraient bénéficier de ce même traitement ?

-Nous n'avons pas de retour pour l'instant, il faut 72 heures pour avoir les premiers résultats. Oui d'autres patients pourront suivre ce traitement car c'est un protocole élaboré de manière collégiale par les médecins de l'hôpital. Si d'autres patients rentrent dans les conditions de ce protocole, il n'y aura pas de raison pour qu'ils n'en bénéficient pas.



- L'hôpital est-il prêt à faire face à un éventuel fort afflux de patients dans les prochains jours et les prochaines semaines ?

- On se prépare. Je ne sais pas si on est prêts mais en tout cas nous nous préparons activement et nous espérons être en bonne voie. Cependant, on ne sait pas comment vont se dérouler les prochaines semaines. Peut-être qu'il n'y aura pas de vagues de patients sur Bastia ou alors qu'elle sera peu ou très importante, mais en tout cas on essaie de se préparer au mieux pour pouvoir absorber une éventuelle arrivée massive de patients porteurs du virus.