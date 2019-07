L'histoire la Guardia corsa papale racontée aux Bastiais de l'animation du Patrimoine

Rédigé par C.-V. M le Jeudi 25 Juillet 2019 à 08:23

Une centaine de bastiais membres du Comité des Fêtes et de l'Animation du Patrimoine se rendent dans quelques jours en Italie pour entériner définitivement le partenariat entre la Notte di a Memoria et l'association du comité Mercatini del seicento de Romano-Basso. Un séjour qui se poursuivra pour la délégation bastiaise jusqu'à Rome dans la quartier du Trastevere vers l'Eglise des Corses San Crisogono où elle sera accueillie par l'Archiconfrérie et l'Association Guardia Corsa Papale pour assister notamment à la procession de la Madonna Fiumarola et la fête de quartier dite de "Noantri". Afin de mieux appréhender ces instants à venir Jean-Baptiste Raffalli et les membres du Comité des Fêtes et de l'Animation du Patrimoine de Bastia avaient convié lundi soir à venir Marc Piazza, auteur de "L’affaire de la Garde Corse du pape" (Ed Anima Corsa – 2015) raconter l'histoire de cette Guardia corsa papale à l'auditorium du Musée. Il en a fait un résumé in lingua nustrale pour les lecteurs de CNI

