L'histoire des confréries de Corse : les premières créées au 15e siècle

« Les registres ont souvent été perdus et il est difficile de connaitre l’évolution exacte de chaque confrérie mais l’Abbé Godin, qui était vicaire général de l’évêque du Nebbiu, écrit en 1787 que les confréries « étaient à la fois très nombreuses, très influentes, remplies de personnes assez ignares et assez superstitieuses ». Il avait une vision très négative des confréries, c’est un jugement de valeur, moi ce que j’en retiens, c’est qu’elles sont nombreuses et regroupent effectivement toutes les catégories de population allant des personnes les moins instruites aux plus instruites » poursuit Michel Casta.

Encore très nombreuses à la veille de la Révolution, même si l’État Français a cherché à les contrôler et les réglementer pour éviter qu’elles n’échappent un peu trop à l’église, ces confréries vont être mises en sommeil pendant la Révolution. En 1792 toutes les confréries et associations religieuses, laïcs comprises, sont interdites par l’État en France. « Théoriquement, il n’y a plus de confréries pendant quelques années même si certaines vont subsister en étant moins présentes dans l’espace public. Cela va dépendre des paroisses ».

« A partir de 1801, avec le concordat, traité conclu entre le Pape et l’État français, on revient à ce qu’on appelle la paix de l’église et les confréries se développent à nouveau en grand nombre avec les anciennes qui se reforment et recrutent à nouveau des membres avec un certain dynamisme, c’est cette période que j’appelle le renouveau » expose l'historien qui traitera notamment de cette partie-là de l’histoire lors du colloque.

Un renouveau des confréries traditionnelles donc, mais également, à partir du milieu du 19ème siècle, il y a un essor de nouvelles confréries avec une politique religieuse favorable à l’église. À ce moment là, les confréries se féminisent. « Il existe encore des confréries distinctes qui coexistent. On peut avoir dans une même paroisse plusieurs confréries comme par exemple à Ota où il y avait quatre confréries : celle des pénitents, du rosaire, du saint sacrement et un tiers-ordre franciscain ». Les confréries gardent leurs rôles aux enterrements mais aussi de dévotion et de processions.

Malgré un léger déclin démographique, mais également un affaiblissement de la ferveur religieuse, ce système perdure jusqu’à la Première Guerre mondiale de 1914. « Dans l’entre deux guerres elles connaissent un gros déclin que l’on peut expliquer par le fait que les villages corses ont été saignés avec la mortalité des hommes durant la guerre mais aussi parce que les villages se vident. Mais il y a encore un grand nombre de confréries, même si elles ne sont pas forcément très dynamiques, elles n’ont pas disparu, elles sont un peu moribondes » d’après le professeur.

Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un effondrement des confréries lié directement à celui de la pratique religieuse. « Les confréries appartiennent peut-être à un autre monde dans une société qui a beaucoup changé. Les jeunes changent de communes pour leurs études et vont au lycée à Bastia où Ajaccio, les mentalités et les modes de vie changent et évoluent, les villes se peuplent, elles sont plus dynamiques et les confréries appartenaient vraiment à la communauté rurale à cette époque. Jusqu’au début du 20ème la Corse est très majoritairement rurale. Lorsque les modes de vie ruraux disparaissant la confrérie disparaît avec eux ».