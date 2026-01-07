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L’esprit humain, sa noirceur, sa folie, sa lumière aux Entretiens d’Aurelius


Philippe Jammes le Samedi 27 Juin 2026 à 09:58

Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John W. Gacy dit le clown tueur, l’univers sombre de Giono… au programme de ces derniers « Entretiens d’Aurelius » du mois de juin. Rendez-vous ce samedi 27 juin à 17h dans le salon de l’hôtel Central, rue Miot à Bastia.



« Entretiens d’Aurelius » :Rendez-vous ce samedi 27 juin à 17h dans le salon de l’hôtel Central, rue Miot à Bastia.
« Entretiens d’Aurelius » :Rendez-vous ce samedi 27 juin à 17h dans le salon de l’hôtel Central, rue Miot à Bastia.
« Tueurs en série, monstres froids, ils sont toujours parmi nous » annonce Christophe di Caro, créateur et animateur de ces Entretiens d’Aurelius. Il recevra pour l’occasion Christine Bretonnier-Andreani, professeure agrégée de Lettres, spécialiste de Giono, et autrice de l’ouvrage « Jean Giono, un désir monstre au-delà de toutes les transgressions » (Jacques-Marie Laffont Éditions). A ses côtés, sa préfacière Isabelle Rachel Casta, professeure agrégée de Lettres, spécialiste du roman noir, du polar, des serial killers… et autrice de plusieurs ouvrages sur les sujets ! « Toutes deux nous emmèneront aux confins de l’esprit humain, de sa noirceur, de sa folie et, parfois, de sa lumière, alors qu’une question demeure : sont-ils toujours parmi nous ? »
Entrée libre - sans inscription - ouvert à toutes et à tous - Livres à l’achat sur place




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