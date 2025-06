L’économie corse ne crée plus d’emplois, selon l'Insee

C’est une première depuis 2020 : au premier trimestre 2025, la Corse n’a enregistré aucune création nette d’emploi. Selon une note publié ce 26 juin par l’Insee, l’emploi salarié se stabilise à 129 170 postes fin mars, tous secteurs confondus. Sur trois mois, l’île perd 0,1 % de ses effectifs. Et sur un an, la baisse atteint 0,2 %, soit 280 emplois détruits. Derrière cette tendance, un constat : l’économie privée recule. En trois mois, 250 postes ont été supprimés dans le secteur marchand. Sur un an, ce sont 600 emplois qui disparaissent. À l’inverse, l’emploi public, lui, progresse timidement (+0,2 % ce trimestre), notamment dans la santé et le médico-social. Une dynamique qui permet de maintenir à flot le niveau global d’emploi.



Avec 47 740 salariés, les services non-marchands (santé, éducation, action sociale, administration) représentent désormais plus d’un tiers de l’emploi salarié en Corse. Ce secteur continue de croître (+0,3 % ce trimestre, +0,8 % sur un an), porté par les besoins liés à l’évolution démographique et aux services à la personne. Depuis 2019, il a généré près de 4 000 emplois supplémentaires, selon l’Insee.

Dans le détail, les emplois progressent notamment dans la santé (+2,1 % par an en moyenne), le médico-social (+1,9 %) et l’enseignement. Seule l’administration publique connaît un léger repli cette fois-ci (–0,4 %), sans remettre en cause sa tendance haussière sur cinq ans.



Côté privé, la situation est plus tendue. Le commerce perd à lui seul 150 emplois ce trimestre (–0,8 %), pénalisé par la baisse de la consommation et la concurrence des achats en ligne. L’hébergement-restauration recule aussi légèrement (–0,3 %), tout comme les activités de communication.





La construction est également en net repli : 200 postes supprimés en trois mois, 600 sur un an. Un recul lié au manque de commandes et à des perspectives d’embauche jugées peu favorables. L’industrie est elle aussi touchée (–0,9 %), notamment dans l’agroalimentaire. Même le secteur de l’énergie, en croissance ces dernières années, marque le pas, affecté par des difficultés de recrutement.



Malgré ce contexte peu favorable, le taux de chômage reste stable en Corse, à 6,3 % de la population active. Il reste nettement en dessous de la moyenne nationale (7,4 %), mais la tendance à l’arrêt de la création d’emplois pourrait rapidement remettre cette stabilité en question. L’Insee conclut : "si l’emploi public continue de jouer un rôle d’amortisseur, le secteur privé semble à bout de souffle."

Et la reprise tant attendue, au moins sur le plan de l’emploi, tarde à se matérialiser.