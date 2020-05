L'école de Galeria ne rouvrira finalement pas ses portes

Après avoir consulté à plusieurs reprises les représentants des parents d’élèves, les enseignants, les instances académiques de l’éducation nationale, le préfet et le sous-préfet, et après avoir organisé des

réunions de préparation de la rentrée scolaire, Jean- Marie Séité Maire de Galeria pensait il y a quelques jours que tout était prêt pour recevoir dès le 12 mai les enfants dans les conditions sanitaires d’hygiène et de sécurité requises : accueil des élèves, distanciation, gestes barrières.

« Tout était prêt, jusqu’à la réception du protocole sanitaire imposé par le ministère de l’éducation nationale. Très dense, très complet, ce protocole n’est pas du tout territorialisé. Il met sur le même plan les petites écoles de village comme la nôtre et les groupes scolaires des grandes villes. Il impose des conditions drastiques d’hygiène et de désinfection. Le strict respect des consignes nécessiterait des personnels complémentaires dont nous ne pouvons disposer ».

L’inquiétude de certains parents, l’accord des enseignants pour poursuivre le travail à distance, l’implication des agents pour continuer d’aider les familles qui le souhaitent et l’impossibilité d’appliquer dans sa totalité le protocole sanitaire, ont conduit le maire et son équipe à prendre la décision de maintenir l’école fermée jusqu’à nouvel ordre.

« C’est un crève-cœur de devoir prendre cette décision car les personnels et plusieurs parents et leurs enfants" étaient prêts" regrette Jean-Marie Séïté.



Et d'ajouter

" Mais l’impossibilité d’appliquer strictement le protocole d’hygiène et de désinfection nous contraint aujourd’hui à ce choix. Nous risquerions de mettre en danger les enfants d’un point de vue sanitaire et les personnels et les élus en engageant leur responsabilité. Ce que je refuse absolument. »