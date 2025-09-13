L'école Jean-François Filippi à Lucciana ravive les tensions

Le Collectif des Victimes du 5 mai exprime sa profonde déception face au choix de baptiser une école de Lucciana du nom de Jean-François Filippi.

Dans ses actions, menées en partenariat avec l’Éducation nationale, le Collectif œuvre à sensibiliser les jeunes générations aux valeurs citoyennes, de mémoire, de responsabilité et de respect des règles que le sport doit transmettre, en s’appuyant sur la tragédie de Furiani.

Ce choix de dénomination heurte ce travail de transmission et constitue un manque de respect envers les victimes.