À Lucciana, le groupe scolaire de Crucetta porte désormais le nom de Jean-François Filippi

C’est un moment fort pour la communauté scolaire de Lucciana. Ce vendredi, élus de la commune, personnel éducatif, représentants de l’Académie de Corse, de la Collectivité de Corse et de l’État, et habitants étaient réunis pour inaugurer la nouvelle extension du groupe scolaire de Crucetta. Ce bâtiment, le troisième ajouté à la structure initiale, comprend six nouvelles classes, une cantine agrandie de 200 places, ainsi que des espaces communs modernisés et des équipements accessibles et respectueux de l’environnement. Un projet qui s’inscrit dans la continuité des précédentes phases d’extension et qui a été pensé pour accompagner la forte croissance démographique de la commune. “À l'horizon 2025, ce sont 530 enfants qui fréquenteront cette école”, a expliqué Joseph Galletti, maire de Lucciana.





Présent lors de l’inauguration, Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, a salué les efforts conjoints des collectivités et de l’Éducation nationale pour offrir aux élèves des conditions d’apprentissage optimales. “Nos enfants vont avoir de bonnes conditions pour étudier. À eux de jouer et de saisir cette chance, et à nous de les accompagner pour saisir cette chance et pour leur rappeler que leur chance, c'est l'éducation.”





Un message également porté par Anne Chiardola, directrice académique des services de l’Éducation nationale de la Haute-Corse et représentante du recteur, qui a souligné la portée symbolique de ce type de réalisation. “Rénover une école, ce n'est pas anodin : c'est un acte fort qui affirme l'accès au savoir, à la culture, à l'égalité des chances”, a-t-elle indiqué. “L'éducation est la première condition de liberté. Cette école est la vôtre : c'est ici que vous apprendrez, c'est ici que vous grandirez, et c’est ici que vous rêverez, et nous espérons que vous rêverez grand.” Ce projet, dont les travaux ont été lancés en 2024, représente un investissement de 2,1 millions d’euros, dont 1,6 million d’euros financés à part égale par l’État et la Collectivité de Corse, et 580 000 euros à la charge de la commune.





Un hommage à Jean-François Filippi





Au-delà de l’inauguration d’un nouvel équipement, cette cérémonie a surtout été marquée par un moment de mémoire : le groupe scolaire de Crucetta porte désormais officiellement le nom de Jean-François Filippi, ancien maire de Lucciana, assassiné le 26 décembre 1994 devant son domicile. Une décision adoptée à l’unanimité par le conseil municipal en 2021 pour rendre hommage à un homme qui “a grandement œuvré pour le développement de notre commune”, selon les mots du maire. “Maire de 1989 à 1995, il a décidé de faire bénéficier la commune de son expérience. À son actif, il a fait construire le groupe scolaire de Crocetta sur un terrain d'une superficie de 15 000 m2. Ce bâtiment emblématique de la commune, avec 12 classes primaires et cinq maternelles, une bibliothèque, une cantine scolaire, un forum et un plateau sportif, a été l’une des plus belles réalisations en termes de modernité et de fonctionnalité, où de nombreuses générations ont pu s'épanouir.”



Gilles Filippi, fils de Jean-François Filippi, a ensuite pris la parole au nom de sa famille. “Il y a maintenant 30 ans, le 26 décembre 1994, il nous quittait non loin d'ici, laissant un vide immense dans nos cœurs et dans la vie de la commune. Aujourd'hui, voir son nom associé à un lieu d'éducation, d'avenir et d'espoir, est un véritable honneur et un geste qui nous touche profondément. Nous formons le souhait que cette école soit un lieu d'apprentissage, de respect et de partage, en portant fièrement le nom de celui qui a tant œuvré pour sa commune. Aujourd'hui, cette cérémonie est à la fois un hommage, une célébration et une promesse, celle que la mémoire de Jean-François Filippi continuera d'être honorée à travers l'éducation et la transmission des valeurs qu'il chérissait : que la mémoire de Jean-François perdure dans chaque pierre de cette école comme un témoin vivant de son engagement et de son amour pour sa commune.”

