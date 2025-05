L’aventure 100 % féminine du Corsica Raid revient en mai et juin

Depuis 1994, les équipes du Corsica Raid façonnent des aventures sportives d’exception. La Corsica Raid Femina en est l’une des expressions les plus abouties. Épreuve multisports exclusivement réservée aux femmes majeures, elle revient cette année pour une cinquième édition en deux volets : la « North Edizione » du 20 au 24 mai, et la « South Edizione » du 24 au 28 juin 2025.



Durant cinq jours – dont trois jours et demi de course –, des duos de participantes venues de toute la France découvriront l’île de Beauté autrement. C’est en équipe que se vit cette aventure : « un peu sportive, beaucoup sportive, passionnément sportive, sportive à la folie », peu importe le niveau, l’essentiel est de se dépasser ensemble. Chaque journée se déroule sur un site différent, mêlant kayak de mer, trail, coastering, nage en mer, bike and run, canyoning marin, parcours de cordes et épreuves de nuit, dans une nature exceptionnelle entre montagne et littoral. Plus qu’un défi physique, la Corsica Raid Femina est un concentré d’émotions, de solidarité et de partage. Fidèle à ses valeurs, l’organisation soutient l’association La Marie-Do dans la lutte contre le cancer. Chaque équipe peut également choisir de porter sa propre cause solidaire, renforçant encore la dimension humaine de l’épreuve. « La Corsica Raid Femina ne se conçoit qu’à fortes doses d’humanité », rappellent les organisateurs. Loin d’un simple événement sportif, il s’agit aussi de rencontres : avec les Corses, avec la terre corse, avec soi-même. Et l’accueil ne faillit pas à la promesse : hébergement en hôtel, demi-pension, apéritifs conviviaux et assistance technique renforcent le confort d’un raid pensé pour des femmes exceptionnelles.



Écoresponsable par nature, la Corsica Raid Femina respecte un strict cahier des charges environnemental. Chaque participante s’engage en signant la Charte éco-aventurière. L’objectif : laisser la nature intacte après le passage des raideuses. Une exigence qui fait écho à l’éthique de l’événement depuis ses débuts.



Fièrement ancrée dans son identité insulaire, l’équipe d’organisation met un point d’honneur à faire rayonner la Corse dans ce qu’elle a de plus beau. « Pour nous Corsica est ce que la planète Terre a engendré de plus beau », écrivent les organisateurs. L’événement est le fruit de longues réflexions, d’un repérage minutieux et d’une logistique parfaitement huilée.



Accessible, engagée, intense et profondément humaine, la Corsica Raid Femina est une aventure inoubliable. Et peut-être, pour beaucoup, un tournant.



