L’association « Tous pour chacun » lance ses calendriers solidaires pour 2021

Changer le regard sur le handicap, c’est l’objectif de l’association « Tous pour chacun ». Sa création en novembre 2018 par Wandis Le Hui, éducateur spécialisé à Ajaccio, part d’un constat : « La plupart des personnes que j’accompagne au quotidien étaient isolées et n’avaient pas de but dans la vie, or il n’y a rien de pire que de ne pas avoir d’objectif ». Un isolement souvent dû « au regard de la société vis-à-vis du handicap ».



Fort de son expérience professionnelle, Wandis Le Hui décide donc de créer une association afin de sensibiliser le grand public à la différence. Et notamment les plus jeunes, « qui sont les adultes de demain » explique le fondateur. Parmi les vecteurs choisis par l’association, le sport est en bonne place : l’association a créé une équipe de football baptisée « foot pour tous », avec deux entraineurs dont l’un est en situation de handicap. Une initiative inclusive qui résume à elle seule toute la philosophie de « Tous pour chacun », qui compte aujourd’hui 350 membres et une antenne en Nouvelle-Aquitaine.



Mais avec la crise sanitaire, difficile pour l’association d’organiser les évènements qui lui permettent habituellement de récolter des fonds pour mener à bien ses différents projets. « Tous pour chacun » avait ainsi prévu en ce début d'année une vente de calendriers en porte-à-porte. Aussi, l’association en appelle à « la mobilisation des Corses » afin d’écouler les 1 800 exemplaires qui lui permettront, notamment, d’acheter du matériel sportif adapté « comme des joëlettes, qui permettent aux personnes en situation de handicap de faire des randonnées », de financer des projets, mais aussi de sponsoriser des sportifs en situation de handicap. Proposés à partir de 5 euros, les calendriers sont disponibles jusqu’à la fin du mois de mars au magasin Castellani à Ajaccio, ou via la page Facebook de « Tous pour chacun ».



Une vente qui devrait permettre à l’association d’envisager ses nouvelles missions avec sérénité. En effet, depuis le mois de novembre, « Tous pour chacun » vient de « rentrer dans l’histoire de la Corse » en bénéficiant d’un agrément qui lui permettra d’organiser des séjours de vacances adaptés pour des adultes en situation de handicap. « C’est une première en Corse, actuellement ces personnes sont obligées d’aller sur le continent » explique Wandis Le Hui. Les premiers séjours devraient débuter en avril, si la situation sanitaire le permet.