L'association Inseme ouvre sa première campagne de recrutement des services civiques en Corse

L’Association INSEME, qui aide les personnes qui résident en Corse et qui doivent se déplacer sur le continent pour raison médicale, a reçu l'agrément pour recruter des volontaires du Service Civique qui permet à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s’impliquer avec motivation, sans condition de diplôme, dans une mission d’intérêt général pour une durée de 6 mois tout en étant indemnisé.





Pourquoi choisir INSEME?

"En choisissant Inseme, vous faites le choix d’intégrer une équipe qui soutient 1000 familles chaque année. Vous vous impliquerez dans un projet dynamique afin de faire connaitre l’Association au plus grand nombre, et ainsi permettre au plus grand nombre de bénéficier de son aide en cas de besoin. A cette diffusion de l’information s’ajoutera une participation à l’organisation d’évènements permettant de récolter des fonds (qui seront en totalité reversés aux familles à travers nos soutiens financiers). - indique la direction dans un communiqué qui détaille les missions des jeunes volontaires - Au sein de notre Squadra, vous aurez l’occasion de sensibiliser les enfants dans les écoles,, coordonner un projet de classe avec lycéens, accompagner des bénéficiaires, diffuser notre Mission d’information dans les quartiers, effectuer des permanences d’informations dans le rural"

Accompagné par une tutrice, le volontaire bénéficiera d’une formation en interne pour mener à bien sa mission ainsi qu’une formation civique citoyenne et une formation PSC1 (gestes des premiers secours niveau 1). Une indemnité mensuelle de 580 € net sera versée au volontaire par l’État et Inseme durant la mission.



Pour candidater, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation à « candidatures@inseme.org », jusqu’au 30 septembre 2021.