L'artiste peintre Jean-Marie Zacchi expose pour la première fois à Bastia

Nous l’avons surpris alors qu’il peaufinait l’accrochage de la trentaine de toiles sur les murs de la galerie bastiaise Noir et Blanc. Jean-Marie Zacchi est originaire de Cervione. Il est l'un des grands artistes internationaux de la diaspora corse. Il a reçu le soutien de grands critiques d'art, tels que Katia Granoff, Henry Héraut, Nicole Lamothe, Patrice de la Perrière, qui lui ont ouvert les portes de prestigieuses galeries d'art en France : la Galerie Vendôme, la Galerie Léadouze, Avenue Matignon, et la Galerie du Marais, Place des Vosges et à Saint-Malo.



Son talent dépasse les frontières de la France et au Japon, Jean-Marie Zacchi travaille intensément depuis 20 ans avec la Galerie SAKURA NOKI qui possède deux galeries, l’une à Tokyo, l’autre à Karuizawa. Les collectionneurs japonais apprécient beaucoup son travail, qui se situe dans la «Transposition Figurative» : un jeu entre l'abstrait et la figuration. « Quand j’ai débuté en 1968, j’étais dans l’abstrait » explique l’artiste. « Cela m’a permis de dire des choses, d’être libre dans mes peintures. J’ai penché ensuite pour la Transposition figurative ».



JM Zacchi a commencé très tôt à peindre : « Déjà à 2 ans, je m’amusais à dessiner sur la buée qui recouvrait les vitres du train que je prenais. Vers 11 ans, je copiais des œuvres de Buffet ou Renoir. »



Mais c’est vraiment à 19 ans que ma carrière s’est lancée avec une exposition à Paris, au Grand Palais. Depuis, il n'a jamais cessé de peindre, d'exposer en France et à l’étranger, de faire des rencontres : César, Chagall, Bernard Buffet, Combas, Zao Wou-ki … Tous l'ont conforté dans sa démarche picturale et aidé à trouver son écriture. Paradoxalement, à Bastia, il n’a jamais vraiment exposé. « J’avais mis quelques toiles au Conseil Général du temps de Paul Giacobbi. Président des Rencontres de Calvi durant 20 ans, j’ai aussi quelques toiles dans le musée de la Citadelle. Mais aujourd’hui j’expose à Bastia dans une vraie galerie ».



A travers ses toiles, il appelle le public à rêver. « Je laisse dans toutes mes toiles la liberté d'imaginer, d'inventer, de se projeter, le libre choix d'interpréter et de rêver. Je souhaite faire ressentir la lumière, l'atmosphère et l’émotion ».

Ce qui frappe dans cette exposition ce sont ses tons de bleus. «J’ai une passion pour le bleu de Prusse et je joue avec lui. J’applique une ou plusieurs couches pour diversifier les tons. Mais on trouve aussi du jaune, du vert, du mauve, quelques pointes de rouge »





Calanques, arbres, fleurs...

Ces thèmes favoris ? Les fleurs, les arbres, les calanques. Jean-Marie Zacchi est aussi peintre de la Marine. « Les peintres de la Marine sont sous la tutelle du ministère de la marine. Nous sommes 45 en tout. Tous les 2 ans on embarque sur un navire de la marine nationale et on part à travers le monde. Il y a aussi les sculpteurs ou les photographes de la marine. Sur le navire on est libre. Je fais des croquis, des gouaches et je peaufine ensuite à mon retour dans mon atelier à Paris. »



Les toiles ? « Je peins sur des toiles de lin, à l’huile car j’ai plus de ressenti, au pinceau, à la brosse et au couteau ». Caractéristiques des toiles de JM Zacchi : sa signature. Il cache en effet le point du « i », en rouge, dans son tableau. Au visiteur de le trouver. Dans ses toiles sur les calanques, sur le thème de la mer, il signe à coté d’une petite ancre marine. « J’utilise tous les formats. J’aime bien peindre sur des toiles immenses mais ensuite c’est compliqué pour les exposer dans une galerie. Ce sont les petites toiles qui sont les plus difficiles à réaliser. Elles sont peut-être petites mais j’y met la même force que pour les grandes».



Il est arrivé aussi à JM Zacchi de peindre sur des murs. « Quand je vois un mur blanc, ça me démange et à plusieurs reprises j’ai réalisé des œuvres aux feutres dans des restaurants, notamment au Japon »

Enfin, lors de votre passage à la Galerie Noir et Blanc (place du Marché à Bastia) vous pourrez aussi découvrir un livre qui célèbre ses 60 ans de peinture : « Jean-Marie Zacchi. Le peintre de la sérénité ». Ce magnifique ouvrage a été réalisé par son petit fils Alexis. Toujours pour célébrer ses 60 ans, l’artiste corse exposera à Paris, au Marais, à l’automne prochain.





Exposition à voir jusqu’au 20 juin