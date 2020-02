L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve évoque, à Bastia, la "terrible épreuve du terrorisme"

Si, dans la mémoire de tous restent gravées ces attaques de janvier 2015 et novembre 2016, Bernard Cazeneuve évoque son "chagrin" mais aussi "l'extraordinaire courage et capacité de résilience qui a été celle de la société française au moment où cette violence avait pour objectif de mettre la République à genou" et il ajoute que "ces souvenirs accumulés au fil des mois resteront présents jusqu'à son dernier souffle".

Pour lui, l'horreur a permis de montrer "l'unité et l'indivisibilité de la République qui apparaissaient partout" et il garde plus particulièrement le souvenir de la manifestation du 11 janvier 2015 comme étant "le signe plus fort" de cette période.

Lorsqu'on lui demande si, rétrospectivement, l'homme ou l'ancien ministre ont des regrets il répond : "nous avons essayé de faire au mieux mais finalement on est jamais sûrs de bien faire". Il se souvient d'une "période extraordinairement difficile qui l'a profondément marqué" et n'imagine pas "qu'il y ait des épreuves plus dures pour des personnalités que celles d'être confrontée à la mort des autres et d'avoir la responsabilité de tout faire pour l'éviter".

Enfin, il évoque les liens actuels entre la Corse et Paris, il estime que "la Corse ne peut se développer qu'en établissant une relation respectueuse avec l'Etat, et que l'Etat lui même doit créer les conditions de cette confiance"