L'alpiniste dont le corps a été retrouvé 43 ans après sa disparition est probablement Jean-François Benedetti

On avait perdu sa trace il y a 43 ans sur le glacier Long de L'Ailefroide, à 3000 mètres d'altitude, un sommet qui se dresse entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Le corps libéré par la fonte des glaces est probablement celui de Jean-François Benedetti, disparu à 21 ans le 25 juillet 1976. Il était le fils de Georges Benedetti, natif d'Antisanti, ancien député et sénateur du Gard, ainsi que maire de Bagnols-sur-Cèze, décédé il y a un an, ardent défenseur de la langue corse et du jeune cinéma insulaire.





Jusqu'au bout, la famille (notamment le frère de Jean-François Benedetti) et les amis se sont impliqués pour que l'on n'abandonne pas les recherches. Et cette persévérance a fini par payer. Dans un secteur rendu dangereux par la chute de pierres libérées par le glacier, les CRS secouristes déposés par hélicoptère ont accédé à une « tache orange », reste de sac à dos, à des morceaux de vêtements et à des ossements humains.





La disparition de Jean-François Benedetti avait fait l'objet d'une bande dessinée de l'auteur et alpiniste Jean-Marc Rochette, « Ailefroide altitude 3 954. »

Interrogé par la presse locale, Michel Baud, aujourd'hui âgé de 65 ans, est un ami d'enfance de Benedetti, animé de la même passion pour la montagne. Il déclare avoir refait pratiquement tous les ans le même parcours. « J'avais l'impression qu'il m'appelait », déclare-t-il.



C'est lui qui a vu la tache orange et a fait lancer les recherches. Il ajoute : « Avant de disparaître, Jean-François avait écrit un texte à ses parents dans lequel il disait : "Si je meurs en montagne, ne m’en veuillez pas, j’ai fait ce que je voulais faire, je suis heureux"... ».