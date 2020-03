Qui a vu Emilien Martin qui n'a plus donné signe de vie depuis le 12 août 2018 ?

"Ce 25 mars un couple d’habitants du Nord de la France, de retour d’un séjour en Corse m’a contacté pour m’indiquer qu’il pense avoir vu mon fils à Piana et à Ajaccio. L’échange téléphonique m’a convaincu de la sincérité de ce témoignage" nous écrit Luc Martin.



"Il m’a été précisé que mon fils circulait à pied le 16 mars à Piana en tirant une charrette métallique remplie de ses affaires.

"Il nous a conseillé sur le chemin à prendre, souriant et plutôt bienveillant. Nous l’avons revu le 18 mars à Ajaccio sur la place du Diamant, toujours avec sa charrette" m'a assuré le couple"?



Depuis l'espoir est revenu à Benney.

Si vous avez des informations ou si vous pensez avoir reconnu ce jeune homme de 31 ans, brillant quia effectué un périple de plusieurs milliers de kilomètres à pied entre Suisse et Marseille en par l'Italie, la Sicile, la Corse et Marseille - d'où il ne s'est plus manifesté - vous pouvez contacter Luc Martin (03 83 25 55 84 ou 06 85 93 56 25)



"Je suis bien conscient que la crise actuelle du coronavirus n'est pas propice à ce genre de recherches. mais nous, sa famille et ses amis, sommes très inquiets et voulons juste nous assurer qu’il va bien".