Sartene : qui a vu Clément ?

La rédaction le Vendredi 25 Février 2022 à 20:24

Il se prénomme Clément. Il a 18 ans. Il travaille au super Casino de Sartene. Le jeune homme a les yeux bleus et mesure 1,80 m. Depuis 2 jours il n'a plus donné signe de vie, ce qui ne manque pas d'inquiéter ses parents qui se sont manifestés il y a quelques heures ce vendredi 25 février. Depuis une enquête pour "disparition inquiétante" a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et la gendarmerie de Sartene avec le concours de celle de Porto-Vecchio recherche activement le jeune homme.