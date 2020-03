Disparition de Emilien Martin : la piste corse abandonnée

Ils se sont mis en relation avec lui ce vendredi.Il a bien volontiers transmis sa photo : ce n'est pas notre fils Emilien" nous écrit Luc Martin, au lendemain de la diffusion par CNI de l'avis de recherche de son fils"Ce garçon fait un circuit depuis plus d'un an. Sa charrette équipée de photovoltaïque s'est cassée, et compte tenu de l'épidémie de coronavirus il a décidé de rentrer par un ferry puis en train vers la région parisienne dont il est originaire.""Cette piste se referme donc " regrette le père d'Emilien mais l'avis de recherche "reste plus que jamais d'actualité. J"'ai une pensée particulière pour les forces de gendarmerie qui dans les circonstances sanitaires terribles que nous traversons, on pu si rapidement nous éclairer."