L’aide à l’apprentissage revue à la baisse : quelles conséquences en Corse ?

Dans le cadre de la réforme du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), le salaire net des apprentis va également connaître une baisse dès le 1er mars.

Jusqu’à présent, les apprentis bénéficiaient d’une réduction significative des charges, avec une exonération pouvant atteindre 79 % du Smic. Mais à compter du 1er mars, cette exonération sera limitée à 50 % du Smic pour les contrats signés dans les entreprises de plus de 10 salariés. La Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) seront alors prélevées sur les salaires, faisant perdre environ 150 euros à un apprenti rémunéré au Smic.



Un changement que la Corse ne va sûrement pas ressentir. “Compte tenu du tissu économique et de la démographie de notre région, je ne pense pas qu’il y aura une lourde régression”, explique Xavier Luciani. “Même si 150 euros font toujours la différence, je ne pense pas que les jeunes soient accrochés aux salaires, d’autant plus que certaines entreprises les payent plus, car la limite de paiement imposée aux entreprises n’a qu’un minimum.” Le directeur du CFA estime que cette réforme est simplement “une nouvelle dynamique du gouvernement”, car l’apprentissage a été “victime de son succès”. “En Corse, en 2019, 2 200 contrats d’apprentissage ont été signés. Cinq ans plus tard, nous en sommes à 3 200.” Il conclut : “Certaines entreprises vont peut-être plus mesurer leur capacité à recruter, mais il n’y aura pas d’effet catastrophique.”