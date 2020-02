L'aéroport de Bastia-Poretta se refait une beauté

A l'été 2019, l'aéroport de Bastia-Poretta a accueilli 1 211 507 voyageurs. Un flux très important qui avait du mal à être contenu dans les salles d'embarquement actuelles dont les derniers travaux datent des années 90. Pour recevoir des passagers de plus en plus nombreux d'années en années, deux nouveaux espaces seront ouverts en avril prochain au dessus des ailes nord et sud. Des ascenseurs, escaliers et escalators rendront accessible l'étage rajouté. L'expansion de l'aéroport s'étend sur 400 m2 carrés de piste ce qui permettra d'installer 4 nouvelles portes d'embarquement.



Selon Pierre François Novella, le chef du service Ingénierie et exploitation en charge du projet, "la nouvelle salle d'embarquement permettra d'accueillir l'équivalent de deux Boeing 777, dans des conditions idéales comme de nouveaux sièges avec ports USB et prises électriques."



Actuellement, l'aéroport a une capacité d'accueil de 1500 voyageurs. La création de ces deux nouveaux espaces permettra de recevoir 900 passagers de plus sur 1200 mètres carrés supplémentaires. Dans un futur proche, ce lieu pourra disposer d'un nouvel espace shopping.

L'extension permettra aux partenaires de l'aéroport d'implanter des prestations en plus comme le "Sky priority" d'Air France ou le "Speedy boarding" d'Easy Jet.

A noter que les sanitaires du rez-de-chaussée ont été totalement rénovées et modernisées.

Leur capacité a été triplée.





Ces travaux d'ampleur sont entièrement financés par la CCI de Haute-Corse en synergie avec la politique globale de la Collectivité de Corse et de l'Office des transports de la Corse. Le montant total de cette expansion s'élève à 2 400 000 euros. Des travaux structurants sont nécessaires tous les dix ans.



"Le poumon de la Haute-Corse"

En 2019, l'aéroport international de Bastia-Poretta a accueilli 1 559 492 passagers soit 1 007 408 de plus qu'en 2010. Un scénario rêvé qu'explique Pierre Vincentelli, directeur des Aéroports Haute-Corse.

" En étant optimiste nous espérions sur 10 ans une hausse de fréquentation de notre aéroport de 3%. Au final il s'est avéré que l'augmentation est de 8,9%. Des travaux pour répondre à cette hausse sont devenus nécessaires. Ils vont nous permettre de tenir encore deux, trois ans avant une nouvelle extension prévue aux horizons 2025. Cet aéroport c'est le poumon de la Haute-Corse."



En octobre prochain c'est la salle des arrivée qui sera repensée.