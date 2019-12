L'aéroport d'Ajaccio fermé et évacué en raison de crues

La rédaction le Samedi 21 Décembre 2019 à 13:58

Préfecture et mairie d'Ajaccio ont été contraintes de fermer l'aéroport d'Ajaccio ce samedi en raison des crues. Des pluies abondantes ont touché la région cette nuit faisant monter le niveau de la Gravona et du Prunelli.

L’aéroport Napoléon Bonaparte est actuellement inaccessible et ce au moins jusqu'à 18 heures.

Il convient d'éviter tous déplacements, les routes étant partiellement inondées.

