L’Université de Corse reçoit une aide de plus de 7 millions d’euros pour son projet Uniti

Lancé il y a deux ans, le projet Uniti incarne l’ambition de l’Université de Corse de devenir un acteur majeur de la transformation durable des territoires insulaires méditerranéens. Chaque année, les participants, enseignants-chercheurs et partenaires institutionnels ou économiques se réunissent pour faire le point et échanger sur les grandes thématiques structurantes du programme.



Dominique Federici, président de l’Université, précise les trois grands axes de travail : « Le premier porte sur les ressources naturelles et culturelles au service du développement du territoire, à la fois en matière de recherche et de formation. » Concernant les ressources naturelles, les recherches se concentrent sur les énergies renouvelables — notamment l’hydrogène vert —, la biodiversité marine, et en particulier la restauration écologique des oursins, espèce aujourd’hui menacée. Autre volet central : l’étude de l’impact du changement climatique sur l’environnement insulaire, avec un accent mis sur les feux de forêt. Sur le plan de la formation, un projet structurant accompagne cette dynamique : « Le développement de l’école d’ingénieurs en agronomie, qui a démarré cette année. »



Le deuxième axe s’intéresse aux ressources culturelles, en lien avec le tourisme : « Nous développons un tourisme Lab orienté vers le patrimoine et la culture. Des enquêtes sont menées sur le terrain pour faire évoluer l’offre touristique et l’étendre hors saison », explique Dominique Federici. Le projet accorde également une place importante à la langue corse, à la créativité et à la formation des acteurs du secteur.



Enfin, Uniti ambitionne un rayonnement à l’échelle méditerranéenne, en s’inscrivant dans des réseaux internationaux de territoires insulaires. L’Université entend aussi diffuser les résultats de ses recherches auprès du grand public, y compris dans le cadre scolaire.



Ce programme a été retenu dans le cadre du plan d’investissement France 2030. Il bénéficie d’un financement de 7,2 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les moyens propres de l’université pour atteindre un total de 12 millions d’euros sur six ans. « C’est une première pour notre université à cette échelle. L’objectif, maintenant que nous avons obtenu ce label, est de transformer l’essai et d’obtenir des résultats probants », souligne Dominique Federici. Ce soutien permettra notamment de consolider les équipes déjà engagées et de lancer de nouveaux projets de recherche.



Par ailleurs, l’Université de Corse a également reçu près de 3 millions d’euros via le programme PEPR PREZODE, destiné à prévenir les maladies infectieuses émergentes et les menaces nucléaires.



Présent à Corte, le préfet Michel Prosic a salué « un programme porté par l’État à la demande du président de la République pour investir dans l’avenir. Il s’agit d’accompagner les entreprises vers la transition écologique et de soutenir la formation des jeunes. Le choix de soutenir l’Université de Corse à hauteur de 7,2 millions d’euros reflète cette volonté. C’est une somme considérable qui doit permettre à l’établissement de se développer, aux étudiants d’accéder à de nouvelles formations, et à la jeunesse corse de se projeter dans un avenir fondé sur l’innovation. »