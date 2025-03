L’Université de Corse en tête des classements pour la réussite en Master

L'Université de Corse Pasquale Paoli est l’un des établissements les plus performants de France en matière de réussite en Master. Dans le classement 2025 publié par L’Étudiant, elle décroche la 2e place nationale parmi les 68 universités évaluées. L'étude repose sur deux critères : le taux d’étudiants ayant validé leur diplôme en deux ans et la valeur ajoutée de l’université dans la réussite de ses étudiants. Avec un taux de passage en Master 2 de 86,3 % et un taux de réussite de 82,6 %, l’Università se démarque par sa capacité à accompagner ses étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme.



Certaines disciplines se distinguent particulièrement : l’université obtient la 2e place en Sciences et Santé, et la 4e place en Droit et Science politique ainsi qu’en Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines. Avec une valeur ajoutée de 13,4 points, indicateur mesurant l’impact des conditions d’apprentissage sur la réussite, l’établissement affiche des résultats supérieurs aux attentes.



Cette reconnaissance vient s’ajouter à la bonne place obtenue pour la réussite en Licence. Selon l'étude publié le 27 février 2025 par L’Étudiant, elle se hisse à la 8ᵉ place sur 69 universités françaises, avec une note globale de 12,5/20. À Corte, 32 % des étudiants décrochent leur licence en trois ans, tandis que 49,6 % y parviennent en trois ou quatre ans. L’établissement affiche également une valeur ajoutée de 13,8 points, un indicateur qui mesure l’impact réel de l’accompagnement universitaire sur la réussite des étudiants, indépendamment de leur niveau à l’entrée.