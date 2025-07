L'Ultra Trail di Corsica enflamme Corte

Quelle ambiance ! Quelle fête ! Quelle folie sur le cours Paoli de Corte ce jeudi soir pour accompagner les 500 athlètes engagés sur l’Ultra Trail di Corsica. Tandis que les membres de la Batucada Samb’Avà di Corti défilaient sur l’artère principale de la ville au rythme de leurs percussions brésiliennes, les danseuses de Sambatina Studio mettaient du baume au cœur des coureurs avant leur périple dans les montagnes du centre Corse.



Le cours était alors noir de monde pour assister au départ 2025 de cette course exceptionnelle. Mais avant cela, le président du Restonica Trail, Jean-Eric Lanoir, donnait les dernières consignes aux coureurs et vérifiait s'ils avaient tous leur kit canicule composé d'une casquette, d'eau et de crème de protection, tandis que le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, ne cachait pas sa joie et sa fierté de soutenir un événement au retentissement international ! Les minutes s’égrènent et l’on se rapproche doucement de 23 heures. Plus que quelques secondes pour lâcher les fauves. On allume les fumigènes tout le long du cours Paoli. Et voilà, c’est parti dans une ambiance de feu pour au moins 14 h 45’ de course !



Ce sera le record à battre, en espérant que la chaleur ne vienne pas contrarier les athlètes demain matin entre Calacuccia et la Restonica. Car les athlètes vont traverser trois des plus belles vallées insulaires à savoir le Tavignanu, le Niolu et la vallée de la Restonica. L’arrivée des premiers coureurs se fera ce vendredi à partir de 13h30 et une fois encore cette épreuve promet d’être aussi exigeante qu’inoubliable ! On regrettera cependant dans cette ambiance festive, l'agressivité de certains organisateurs zélés envers les journalistes, soucieux de retranscrire au mieux l'événement...