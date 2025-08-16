CorseNetInfos
L’Ospedale – Une urne solidaire pour "Arc-en-Ciel"


La rédaction le Samedi 16 Août 2025 à 15:37

Un geste simple, mais porteur d’espoir : à l’épicerie de L’Ospedale, chaque pièce déposée dans une petite urne peut aider un enfant malade.



Camille Ansaloni-Quilici
Camille Ansaloni-Quilici
À L’Ospedale, la solidarité s’invite jusque sur le comptoir de l’épicerie. Camille Ansaloni Quilici, sa gérante, a choisi d’y installer une urne pour recueillir des dons en faveur de l’association "Arc-en-Ciel", qui accompagne des enfants malades.
L’idée est née après une rencontre avec Philippe Terrazoni, ami commun de la commerçante et de l’association. Touchée par cette cause, Camille Ansaloni-Quilici a voulu agir immédiatement, offrant à ses clients l’occasion de participer eux aussi à cet élan de générosité.
« Ce geste généreux et désintéressé me touche profondément », souligne Joël Bazzali, responsable d’Arc-en-Ciel, qui souhaite mettre en lumière cette initiative locale et remercier tous ceux qui y prendront part.
 




