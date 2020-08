L'Office de tourisme intercommunal de Bastia allie festivités et gestes barrières

L'épidémie de Coronavirus a condamné les villes de France à annuler toutes leurs festivités. A Bastia, l'Office de tourisme a mis en place "une nouvelle façon de faire la fête", de manière à ce que les gestes barrières soient bien respectés et les visiteurs divertis.

Ainsi, des "concerts live" que l'on pourrait plutôt appeler des "animations live" sont organisés depuis juillet sur la Place Saint Nicolas, le Vieux Port et le 26 août prochain sur la place du marché. Deux fois par semaine, des groupes insulaires sont sollicités par l'Office de tourisme de l'agglomération, en partenariat avec des associations de commerçants, pour offrir une animation musicale.



A travers cette action, le but de l'Office de tourisme intercommunal de Bastia est clairement affiché : venir en soutien aux commerçants de Bastia qui ont directement pâti de la crise épidémique. "On sait que la venue de groupes attire beaucoup de gens sur les terrasses des bars des restaurants. On se devait d'apporter ce petit plus aux professionnels." , explique la directrice de l'Office de tourisme, Véronique Calendini.



Mais attention, pour profiter de ces animations il faut être assis en terrasse d'un établissement.Tous les attroupements de personnes sont interdits en raison des distanciations physiques. "Si la préfecture a autorisé ces rendez-vous festifs c'est parce la configuration des installations fait que les gestes barrières sont respectés", souligne t-elle.



Lors des soirées "Si stà be in piazza", les Bastiais ont répondu présents.

A présent c'est sur le Vieux Port que l'Office de tourisme vous donne rendez-vous pour découvrir "Le grand bleu", "Josephina", "Los fragigos d'el diablo" ou encore Thomas Bronzini.