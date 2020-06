L'Office de tourisme de Bastia offre 15% de réduction sur les hôtels aux locaux

"Ensemble vivons un bel été... Si stà bè ins'è noi"Le slogan de la campagne régionale de l'office de tourisme (OT) de Bastia, en partenariat avec celles de Calvi, L'Ile Rousse et Porto-Vecchio, résume à lui seul son intention : cet été restez en Corse. Une invitation qui a pour but de relancer l'économie locale et essayer de sauver la saison après la fermeture des bars et restaurants pendant plus de deux mois en raison du Covid-19.L'OIT de Bastia, qui a subi une perte de budget de 600 000 euros, a donc décidé de reverser l'intégralité des recettes liées aux ventes pour aider les professionnels du tourisme de la région. A ce titre, Véronique Calendini, directrice de l'OT de Bastia et ses équipes, ont tout misé sur le digital avec la mise en place de jeux concours sur les réseaux sociaux pour favoriser l'attractivité de l'île de beauté auprès du grand public.En gage de solidarité, les hôteliers partenaires de la campagne "Si stà bè ind'è noi", soit une dizaine dans la région bastiaise et quelques établissements en Balagne et à Porto Vecchio, effectuent des remises de 15% sur les nuitées des insulaires, offrent le petit-déjeuner. L'OT met quant à elle à disposition un cadeau de bienvenue ou des visites pour les "Légendines" et "Bastia in cantu".Un plan plus que nécessaire pour les hôteliers qui enregistrent seulement 10% de réservation pour le mois de juillet. Un taux de remplissage bien en deçà des étés précédent l'épidémie de Covid-19 puisqu'à la même période il s'élève habituellement à 80%. De son côté, l'OIT de Bastia reçoit dix fois plus d'appels que les autres années, notamment pour avoir des renseignements sur la possibilité, ou non, de se rendre en Corse cet été. Pour Véronique Calendini la réouverture de l'aéroport d'Orly le 26 juillet sera déterminante pour la suite de la saison : "Nous pensons que ce sera une véritable bouffée d'oxygène.", confie-t-elle.Pour aider les cafetiers et restaurateurs bastiais, l'Office de tourisme soutient l'opération "Si stà bè in piazza", un showroom de créateurs sur la place Saint Nicolas qui remplacera le festival "Creazione" qui n'a pas pu se tenir. Le 16 juillet et le 6 août de 17 heures à 23h30 cet évènement aura pour but d'attirer le public dans le centre-ville. Dans la même veine, le 30 juillet, au kiosque de la place, se tiendra une soirée musicale animée par Thomas Bronzini.Pour en savoir plus sur les offres de l'Office de tourisme de Bastia cliquez ici.