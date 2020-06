L'Isula : Le restaurant 100% Corse à Bastia

Au 3 rue Neuve Saint Roch à Bastia, deux amis ont ouvert leur restaurant : "On s'est dit qu'il fallait que l'on fasse quelque chose qui nous ressemble". Ces jeunes trentenaires voulaient "quelque chose de simple qui prône la convivialité, le partage et la bonne humeur".

C'est un établissement à "deux ambiances" : à l'extérieur, une ambiance bar à vins avec une terrasse (chauffée l’hiver) et des assiettes à partager pour un "apéro dinatoire en toute simplicité". À l'intérieur, une ambiance d'osteria, plus familiale où le service se fait au plat sur table et non à l'assiette, toujours dans un souci de convivialité et de partage.