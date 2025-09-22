L’Inrap met au jour des vestiges du Néolithique à Coggia

MP le Lundi 22 Septembre 2025 à 16:05

Avant la construction d’une maison individuelle, une fouille préventive menée par l’Inrap au lieu-dit a Torra à Coggia a révélé les traces de deux bâtiments et d’une fosse datant du Néolithique. Une découverte « rare sur l’île », selon l’Institut, qui ouvre de nouvelles perspectives sur les premiers habitats en Corse.