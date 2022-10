L’Île-Rousse se met à l'heure du VTT avec la 1re édition du Corsica Bike Festival

Depuis une dizaine d’années, Lisula et la Balagne ont pour objectif de devenir la terre rêvée pour les amateurs de vélo et de VTT, qu’ils soient locaux ou de passage, et se poser comme un terrain de jeu et de découverte idéal au cadre naturel préservé.

Quoi de mieux en effet pour apprécier et percer la fierté des paysages que de partir sur les sentiers de randonnée aménagés pour les deux roues sur plus de 220 kilomètres.





De la balade familiale à la descente sportive pour les riders en recherche de sensations, chacun y trouve son compte. C'est sur ce terrain idéal pour la pratique du vélo et VTT que l’Office de Tourisme de Lisula-Balagne organise ce week-end, du 29 au 31 octobre, le Corsica Bike Festival sur la Place Paoli.

Ce festival s’adresse aussi bien aux connaisseurs qu’aux amateurs et autres curieux. Pensé pour satisfaire le plus grand nombre, le programme prévoit une réelle diversité dans les animations et événements. Les plus initiés pourront poser leurs questions les plus techniques aux revendeurs professionnels et peut-être enrichir leur équipement, les curieux pourront découvrir la pratique de l’enduro en assistant à des démonstrations, les plus jeunes pourront participer à des initiations.





L’ensemble des festivaliers pourra évidemment assister à la finale de la Coupe de France de VTT Enduro et profiter des soirées musicales dans une ambiance festive. Point d’orgue en effet du Festival, la finale de la Coupe de France de VTT enduro dimanche 30 et lundi 31 octobre. 400 pilotes participeront à cet évènement national, voire international, grâce au label « Enduro World Series Qualifier » obtenu par les organisateurs. Ce dernier permet aux pilotes souhaitant s’engager l’année prochaine en World Series, de marquer des points lors de cette course.

Au menu

9 spéciales en VTT

6 chronos et 3 reco

16 spéciales en VTTAE

11 chronos et 5 reco





Un parrain de choix

Parrain de cette 1ère édition : Francescu Camoin dit « Ceccè ».

Ce jeune Capcorsin de 21 ans, lancé dans le circuit mondial du VTT Enduro il y a peu de temps est membre du Specialized Enduro Team et pour sa dernière année en catégorie U21 (moins de 21 ans), a décroché le titre de Vice-Champion du Monde EWS et trois victoires sur le circuit.