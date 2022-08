L'Ile-Rousse : les manifestations de l'été se poursuivent au cœur de la ville

Au programme ?

Trois concerts organisés de 19 à 22 heures.





Jordan sera, avenue Piccioni, avec un répertoire pop rock, musiques corses et variétés.



Pour apprécier Cool Jazz, il faudra se rendre sous le marché couvert. Cool Jazz est un groupe de cabaret jazz composé de Jean Paul Margheriti, guitare et chant, Jean Marc Valenti, piano et clavier et Christophe Mazzoni, du conservatoire de musique, batterie et percussions.

Le groupe propose un vaste répertoire composé de grands standards de la scène jazz, louange, bossa nova, et crooner internationale.





Enfin l’altru cantu se produira rue Napoléon. Fabrice Pasqualini (guitare et chant) et Elena Danelian (violon) proposent un répertoire de reprises acoustiques majoritairement de chants corses ainsi que de variété française. Le cœur de la ville sera en zone piétonne.