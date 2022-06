L'Ile-Rousse et Grosseto-Prugna dans le top 20 des destinations tendance d’Airbnb pour l’été 2022

La plateforme de réservations de logement touristiques a dévoilé ce jeudi 9 juin 2022 le top 20 des destinations tendance de l’été 2022 en France. Deux lieux en Corse figurent dans les premières places du classement : Lisula et Grosseto Prugna classés parmi les endroits de France le plus tendance pour passer de belles vacances.

Pour dresser cette liste Airbnb s'est basé sur les données de réservations effectuées entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 (par rapport à la même période en 2019), pour des voyages se déroulant entre le 1er juin et le 31 août. "Séduits par les séjours au grand air lors des deux années précédentes, les utilisateurs français de la plateforme continuent de se tourner vers des destinations où ils peuvent passer du temps en extérieur." explique la plateforme de locations saisonnières sur son site en précisant que le littoral reste un incontournable de l’été.