L'Ile-Rousse : Un beau succès pour La Cerisaie de Tchekhov, selon Olivier Borle

C’est un moment de magie théâtrale que la Cie Théâtre Oblique a offert au public balanin ce dimanche 2 octobre. La Compagnie a dû s’adapter au lieu avec des tableaux scéniques bouleversants de beauté. Et même dans une version resserrée, les enjeux économiques et sociétaux entrent totalement en résonance dans cette adaptation signée Olivier Borle qui met en scène le développement touristique incontrôlé, la spéculation immobilière, l’argent comme valeur suprême. L’histoire se déroule quelque part dans les provinces de Russie au début du XXe siècle. La pièce décrit l’aveuglement d’une famille devant son effondrement économique incarné par la vente aux enchères programmée de leur Cerisaie, magnifique propriété devenue trop coûteuse à entretenir. Menant grand train et dépensant sans compter , ils sont criblés de dettes. La Cerisaie est aussi le symbole d’un monde qui finit, d’une société en train de basculer. On rase la cerisaie centenaire pour construire des datchas à louer aux touristes… "Si on remplace les cerisiers par des oliviers et les datchas par des résidences de tourisme, nous voilà transportés dans la Corse d’aujourd’hui." commente l'organisation qui a voulu cette pièce pour donner le la à sa saison culturelle de l'automne.



Ce spectacle a été créé dans le cadre du Festival Mostra Teatrale di Pieve en juillet 2021 et adapté pour être joué à la mairie de Lisula ce dimanche 2 octobre. "J'ai coupé les personnages secondaires, et donc d’une certaine manière le pan le plus politique et social car nous est apparu que c’était bien la dimension tragique et humaine qui m’intéressait le plus dans la pièce ." explique le réalisateur Olivier Borle . "En recentrant l’action sur les 7 personnages les plus concernés par la vente de la Cerisaie, les liens entre eux et la réaction de chacun face à un monde en pleine mutation nous apparaissent encore plus clairement".



Malheureusement les contraintes du festival Mostra Teatrale organisé obligé le réalisateur de jouer que avec 7 interprètes qui ont répété pendant une seule semaine avec le défi d’être accessible à tous les publics. "En supprimant cinq personnages, l’intrigue se resserre tout à coup sur les enjeux intimes des personnages restants, la tension sociale et les problématiques politiques demeurant quand même présentes grâce au trio Lioubov-Lopakhine-Trofimov ." détaille Olivier Borle qui a offert aux spectateurs un moment de théâtre qui ne sont pas prêts d'oublier.