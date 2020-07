L'Hôtel Saint-Erasme de Calvi obtient la plus haute note en matière d'hôtellerie durable

La nouvelle est tombée ce jeudi 30 juillet. L'Hôtel Saint-Erasme *** situé route d'Ajaccio, sortie sud de Calvi vient d'obtenir la plus haute note dans son engagement environnemental et durable.

Marine Delvigne-Guglielmacci qui a pris la succession de son père Antoine Guglielmacci à la tête de l'hôtel de 32 chambres vient tout juste d'apprendre la bonne nouvelle de cette distinction exceptionnelle reconnue à l'échelle de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies.

Une classification exceptionnelle en Corse mais aussi très rare sur l'ensemble du territoire national.

" Ce projet éco responsable est porté par l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) avec le soutien de plusieurs partenaires comme l'ADEME, l'Office de l'Environnement de la Corse , la CCI et bien d'autres. Nous avons adhéré au projet Rispettu lors du salon de l'Hôtellerie qui s'est tenu à Ajaccio.

Le ministère de transition écologique est également engagé dans cette démarche.

L'impact environnemental est calculé sur l'effet de serre, la consommation d'eau, l'épuisement des ressources énergétiques, les produits bio et écolabellisés .

Nous étions à cette époque le seul Hôtel pilote mais je dois dire qu'en matière d'écologie nous n'avons pas attendu ce projet pour nous engager en matière d'écologie. Mon père a créé l’hôtel il y a 50 ans et depuis une vingtaine d'années il a équipé l'établissement de panneaux solaires, de détecteurs pour la climatisation en cas d'ouverture d'une fenêtre....

Quand j'ai pris la succession en 2017 je me suis engagé dans ce projet d'Hôtellerie durable et progressivement j'ai pris des mesures qui allaient dans ce sens: détecteur de lumière dans les couloirs, éclairage Led en intérieur et extérieur, utilisation de produits eau ozonée, borne de recharge électrique pour nos clients, blanchisserie, forage pour les jardins.....Tous les produits dans les salle-de-bains sont bio" précise Marine Delvigne-Guglielmacci.

Puis de poursuivre:

" Autre point important, celui du tri sélectif que nous menons avec la Communauté de Communes Calvi-Balagne dont on doit saluer son engagement.

Même si c' est plus compliqué en ce moment avec le COVID19, notre objectif est de faire participer le personnel à qui la CCI va leur proposer des formations mais aussi la clientèle qui je dois dire est très réceptive à notre démarche. L'objectif c'est que tous ensemble nous puissions être acteurs dans ce projet environnemental et que chacun puisse s'engager dans le développement durable qui débouchera sur un monde meilleur.

A chaque client, dès son arrivée nous remettons une petit document sur lequel sont inscrits les 10 commandements du voyageur responsable avec des recommandations en matière d'économie d'électricité, réduction , chargeur de téléphone, hygiène, tri sélectif.... Nous utilisons aussi des codes barres pour éviter l'utilisation de papier"



« Des petits-Déjeuners éco conçus »



Autre point abordé par la maîtresse des lieux, celui des circuits courts pour tout ce qui est fournitures mais aussi dans un domaine à la fois surprenant et original, celui des petits-déjeuners éco conçus



" En fait nous proposons à notre clientèle plusieurs formules. Ici pas de buffet comme dans la plupart des hôtels. Nous souhaitons privilégier la qualité au quantitatif et éviter ainsi le gaspillage.

Nous réalisons nous-même nos yaourts et nous faisons appel à des artisans locaux pour proposer un petit-déjeuner avec des produits locaux : pain de Calvi, miel corse des ruches de Clélia, confitures du pays, nutella nustrale...

Autre formule plutôt salée avec la aussi des produits locaux comme de la charcuterie et du fromage..

Enfin, dernière proposition, celle d'un petit-déjeuner à la carte."

A noter aussi que l'on retrouve beaucoup de produits à la vente utilisés dans l'hôtel.



Marine Delvigne-Guglielmacci se réjouit de cette reconnaissance dans son engagement durable mais souhaite que ses collègues du tourisme soient plus réceptifs et qu'ensemble ils puissent échanger pour construire le monde de demain et faire de la Corse une région pilote sur ce plan.