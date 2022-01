L’Epiphanie célébrée avec ferveur à Notre-Dame de Lourdes à Bastia

« C’est une année condensée que nous vivons actuellement » soulignait le Père Georges Nicoli, curé de Notre Dame de Lourdes, en préambule à la célébration de la messe. « Tout va très vite, tout va trop vite. Il y a quelques jours à peine nous étions dans l’avent puis dans la naissance du Christ, aujourd’hui dans l’adoration par les mages. Tout va si vite que parfois on en oublie l’essentiel. Ainsi avez-vous eu le temps d’aller à la crèche ?».





La célébration de cette messe avait débuté avec une mini procession dans l’église avec des enfants jouant les rôles de Marie, Joseph, les bergers et les trois mages. La messe chantée s’est poursuivie dans une église pleine mais où les gestes barrière étaient bien respectés. Après l’évangile rappelant l’arrivée des mages en Galilée, le Padre mettait les points sur les i dans son homélie.

« Je vais vous décevoir » déclarait-il d’emblée. « Certains attendent un signe de Dieu mais je vous l’affirme, on ne verra plus jamais un signe comme l’étoile de Bethléem. Cette étoile était un signe pour les mages. 2 000 ans après on n’a plus besoin de ces signes car ces signes sont dans nos vies, c’est donc dans nos vies qu’il faut regarder … Ce que le Seigneur nous a donné de plus précieux est dans nos cœurs. Il nous les donne à travers les divers sacrements de notre vie : Baptême, communion, mariage, confession. Aujourd’hui on se doit de porter au monde l’espérance ».

La cérémonie s'est conclue devant l'autel avec l'adoration des fidèles devant l'Enfant-Jésus tenu par le Père Nicoli.