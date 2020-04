L’Assemblée de Corse valide le plan d’urgence contre le COVID19 et craint un cataclysme

Une tâche difficile

C’est sans aucun débat que les quatre rapports de pure forme pour la mise en œuvre des procédures spéciales édictées par le plan d’urgence sanitaire national - les discussions ayant eu lieu en amont - ont été validés à l’unanimité. Ceci rapidement évacué, le président de l’Exécutif a commenté son Plan d'urgence et de sauvegarde économique et sociale pour la Corse « Vince contr’à u COVID19 », divulgué il y a quelques semaines. Le rapport synthétise l’action déjà engagée et esquisse celle qui le sera dans le cadre du déconfinement. Tout en saluant la mobilisation de tous, Gilles Simeoni prend soin de poser les difficultés de la tâche et le caractère anxiogène de la situation : « Cette crise nous a placés dans une situation totalement imprévue et imprévisible. Elle a ceci de particulier qu’il faut, pour la première fois, selon le mot du philosophe allemand Jürgen Habermas, assumer d’agir « dans le savoir explicite de notre non-savoir ». Comment faire les meilleurs choix quand beaucoup de données de l’équation restent, au moment des choix, largement inconnues ? Il nous faut y répondre avec nos moyens, c’est ce que la CDC a essayé de faire : comprendre les mécanismes épidémiques, anticiper leurs conséquences dans tous les domaines de notre vie collective et faire les choix les plus conformes à l’intérêt de notre île et de ses habitants ».



Une crise anticipée

Gilles Simeoni rappelle que l’Exécutif a « Très tôt, eu la conviction que la crise toucherait durement la Corse et qu’elle aurait des conséquences, par effet domino, très lourdes. Dès la fin du mois de févier, nous nous sommes préparés au tsunami qui arrivait en dressant d’abord l’état des lieux de nos ressources et de nos moyens. Nous avons préparé un plan de continuité de l’activité avant même que le confinement ne soit déclaré, ce qui nous a permis d’adapter et de déployer de manière efficace, dans les heures suivantes, l’action de la CDC ». Et de souligner : « On nous dit souvent ce qui ne va pas, mais on oublie ce qui apparaît acquis, nous avons garanti que la vie continue en situation de crise ». Il évoque l’épineuse adéquation de l'action aux ressources budgétaires limitées : « Tout le monde fait tourner la planche à billets, mais je rappelle que les collectivités territoriales doivent voter leur budget à l’équilibre. Contrairement aux Etats, nous n’avons pas la possibilité de créer des déficits. Nous n’hésitons pas à engager des sommes importantes, y compris sur des domaines qui ne sont pas de notre compétence, mais cela nous oblige à une réflexion stratégique. La CDC est plus exposée, que d’autres, à une diminution de ses recettes du fait de la suspension de l’activité économique. De façon certaine, nous allons perdre plusieurs dizaines de millions d’euros ».



Rien n’est gagné !

S’étant mis en ordre de bataille, l’Exécutif estime avoir fait de son mieux pour répondre à l’urgence et préparer l’avenir avec quatre objectifs : le combat pour sauver des vies et protéger la santé publique ; la solidarité pour les plus vulnérables, les territoires, les communes, les associations ; un plan d’urgence économique et sociale de plus de 30 millions € « Il faudra aller plus loin ». Enfin, « le plus complexe, réussir l’allègement progressif du confinement, vaincre l’épidémie et préparer l’avenir, ce qui sera très complexe ». Il révèle avoir reçu la lettre de refus du Premier ministre à la demande corse d’être un territoire pilote en matière de chloroquine. Gilles Simeoni prévient que le combat est loin d’être gagné : « Nous sommes toujours au risque d’un rebond de la pandémie. Ce risque, nous devons l’évaluer, l’anticiper et le gérer. Nous allons relancer l’activité dans tous les secteurs, tous ensemble et en concertation avec tous les acteurs insulaires et l’Etat ». Il salue « le dialogue soutenu et de qualité avec le préfet de Corse et la directrice de l’ARS ». Et réaffirme la ligne directrice : un cadre général européen et français, et un plan régional à co-construire pour coller aux réalités insulaires. « Cela nous permettra de vaincre définitivement au plus vite l’épidémie et de refonder le modèle économique et, c’est ma conviction, un nouveau modèle de société ».