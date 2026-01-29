L'Assemblée de Corse rend un dernier hommage à Dominique Bucchini

En hommage à ce président inoubliable, les services de l’Assemblée de Corse ont par la suite diffusé un petit film émouvant retraçant les moments marquants de la vie de cet homme amoureux de sa terre qui a consacré sa vie au bien commun. Largement engagé contre la violence qui meurtrit la société corse depuis des décennies, il s’était retiré de la vie politique en 2017, après 40 ans sur les bancs de l’Assemblée de Corse.





« La fierté de l’avoir connu, d’avoir siégé à ses côtés »



« Il était important pour nous tous que, dans cette maison qui fut la sienne et qui restera la sienne, Dominique Bucchini puisse une fois encore nous éclairer et éclairer notre chemin et nos choix de sa voix, de son sourire et de ses convictions », a à son tour glissé Gilles Simeoni, le président de l’Exécutif, en s’interrogeant : « Peut-on avoir des regrets quand on a eu une vie pareille, quand du tout début jusqu’au dernier instant, on a été en cohérence profonde avec ce à quoi l’on croit ? ». Convenant que si la tristesse et l’émotion sont de mises sur tous les bancs de l’hémicycle, « y compris chez ceux qui ne partageaient pas toutes les idées de Dominique Bucchini », il a tenu à relever qu’il y a, au-delà, « la fierté de l’avoir connu, d’avoir siégé à ses côtés » et que « sa présence dans les rues de Sartène, dans les couloirs de cette institution, dans l’hémicycle, ses écrits, ses discours, ses actes » resteront.



Alors que Dominique Bucchini, amoureux des belles lettres, aimait citer Aragon et notamment sa maxime « le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard », Gilles Simeoni a par la suite tenu à paraphraser le poète et à assurer qu’« il n’est pas trop tard pour lui dire tout ce que nous lui devons ». « Si je devais retenir une phrase qui résume ce qu’il a été, ce serait celle du grand poète espagnol Federico García Lorca : “Dans le monde, moi je suis et je serai toujours du côté des pauvres. Je serai toujours du côté de ceux qui n’ont rien, et auxquels on refuse jusqu’à la tranquillité de ce rien” », a-t-il conclu, ajoutant encore : « A ringrazivvi ò Dumenicu, a ringraziavvi ò Presidente ».



Des remerciements pétris de gratitude pour son action durant toute sa vie publique, qu’ont tour à tour tenu à adresser tous les présidents de groupe à un homme qui aura inéluctablement marqué la politique corse. Un dernier hommage en guise d’adieu à un « grand président de l’Assemblée », d’une « élégance rare », dont le « courage » et « la force de travail » forcent toujours l’admiration et qui laissera longtemps sa trace dans cette assemblée - ce « lieu sacré de la démocratie corse » comme il aimait à l’appeler - qui l’a longuement applaudi ce jeudi. Pour la dernière fois.