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Municipales. Jean-Charles Orsucci réélu maire de Bonifacio


Manon Perelli et Julien Castelli le Dimanche 15 Mars 2026 à 20:25

Seul candidat en lice lors de ces élections municipales, le maire sortant de Bonifacio a été reconduit pour un quatrième mandat ce dimanche à l'issue du premier tour



Municipales. Jean-Charles Orsucci réélu maire de Bonifacio
Contrairement à de nombreuses communes de Corse-du-Sud où le premier tour des élections municipales s’est joué sous haute tension ce dimanche, il était presque une promenade de santé à Bonifacio.
 
Seul candidat en lice, aucune liste concurrente n’ayant été constituée pour ces élections municipales, le maire sortant Jean-Charles Orsucci a été réélu avec 1 807 voix sur les 2096 votants.
 
Maire de la cité des falaises depuis 2008, il rempile donc pour un quatrième mandat avec sa liste Bonifacio 21.

À noter que même si ce scrutin s’est déroulé sans suspens, ce sont tout de même 71,2 % des électeurs bonifaciens qui se sont déplacés pour aller voter ce dimanche.
 




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