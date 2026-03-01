Municipales. Jean-Charles Orsucci réélu maire de Bonifacio

Contrairement à de nombreuses communes de Corse-du-Sud où le premier tour des élections municipales s’est joué sous haute tension ce dimanche, il était presque une promenade de santé à Bonifacio.



Seul candidat en lice, aucune liste concurrente n’ayant été constituée pour ces élections municipales, le maire sortant Jean-Charles Orsucci a été réélu avec 1 807 voix sur les 2096 votants.



Maire de la cité des falaises depuis 2008, il rempile donc pour un quatrième mandat avec sa liste Bonifacio 21.



À noter que même si ce scrutin s’est déroulé sans suspens, ce sont tout de même 71,2 % des électeurs bonifaciens qui se sont déplacés pour aller voter ce dimanche.

