Municipales. Jean-Charles Orsucci réélu maire de Bonifacio

Contrairement à de nombreuses communes de Corse-du-Sud où le premier tour des élections municipales s’est joué sous haute tension ce dimanche, il était presque une promenade de santé à Bonifacio.
Seul candidat en lice, aucune liste concurrente n’ayant été constituée pour ces élections municipales, le maire sortant Jean-Charles Orsucci a été réélu avec 1 807 voix sur les 2096 votants.
Maire de la cité des falaises depuis 2008, il rempile donc pour un quatrième mandat avec sa liste Bonifacio 21.
À noter que même si ce scrutin s’est déroulé sans suspens, ce sont tout de même 71,2 % des électeurs bonifaciens qui se sont déplacés pour aller voter ce dimanche.
Seul candidat en lice, aucune liste concurrente n’ayant été constituée pour ces élections municipales, le maire sortant Jean-Charles Orsucci a été réélu avec 1 807 voix sur les 2096 votants.
Maire de la cité des falaises depuis 2008, il rempile donc pour un quatrième mandat avec sa liste Bonifacio 21.
À noter que même si ce scrutin s’est déroulé sans suspens, ce sont tout de même 71,2 % des électeurs bonifaciens qui se sont déplacés pour aller voter ce dimanche.
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Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages
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Municipales à Corte : Xavier Poli réélu avec 68,33% des suffrages
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Municipales. À Ajaccio, le maire sortant, Stéphane Sbraggia, en tête du premier tour
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Municipales Bastia : Gilles Simeoni largement en tête et en pôle position pour le 2nd tour
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Municipales. À Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini réélu dès le premier tour