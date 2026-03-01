Municipales. C'est en Corse qu'on a le plus voté ce dimanche

Lors du premier tour des municipales de 2020, qui s'était déroulé durant l'épidémie de Covid, le taux de participation avait atteint 38,77% à la même heure.



En 2014, le taux de participation s'était situé à 54,72% à 17H00, en léger recul par rapport au premier tour du scrutin municipal de 2008 qui était de 56,25%.



Le taux de participation à 17H00 au premier tout des élections législatives anticipées de 2024 s'était élevé à 59,39% et celui du premier tour de la présidentielle de 2022 à 65% à la même heure.



En tête des départements ayant le plus voté à 17H00, figurent la Corse-du-Sud (72,43%), suivie de la Haute-Corse (63,44%), la Creuse (62,31%), les Hautes-Alpes (62,28%).



En bas de classement, on trouve l'Essonne (39,54%), le Val-de-Marne (38,26%), la Seine-Saint-Denis (37,06%) et en dernière position, la Côte-d'Or (36,86%).



A Paris, le taux de participation s'est établi à 44,01% à 17H00.