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Municipales. C'est en Corse qu'on a le plus voté ce dimanche


AFP le Dimanche 15 Mars 2026 à 17:53

Le taux de participation au premier tour des municipales s'est établi dimanche à 48,90% à 17H00 en France métropolitaine, en hausse de 10 points par rapport à 2020, année du Covid, mais en baisse de près de 6 points par rapport au scrutin de 2014 à la même heure, a indiqué le ministère de l'Intérieur.



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Lors du premier tour des municipales de 2020, qui s'était déroulé durant l'épidémie de Covid, le taux de participation avait atteint 38,77% à la même heure.
 
En 2014, le taux de participation s'était situé à 54,72% à 17H00, en léger recul par rapport au premier tour du scrutin municipal de 2008 qui était de 56,25%.
 
Le taux de participation à 17H00 au premier tout des élections législatives anticipées de 2024 s'était élevé à 59,39% et celui du premier tour de la présidentielle de 2022 à 65% à la même heure.
 
En tête des départements ayant le plus voté à 17H00, figurent la Corse-du-Sud (72,43%), suivie de la Haute-Corse (63,44%), la Creuse (62,31%), les Hautes-Alpes (62,28%).
 
En bas de classement, on trouve l'Essonne (39,54%), le Val-de-Marne (38,26%), la Seine-Saint-Denis (37,06%) et en dernière position, la Côte-d'Or (36,86%).
 
A Paris, le taux de participation s'est établi à 44,01% à 17H00.




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