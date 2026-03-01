Municipales. À Sartène, Christophe Mondoloni vire en tête d’un premier tour très disputé

À Sartène, la mobilisation des électeurs a été au rendez-vous ce dimanche à l’occasion du premier tour des élections municipales. Plus de 85 % des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote, signe de l’enjeu particulièrement fort de ce scrutin.



Il faut dire que cette échéance s’annonçait tendue, avec quatre candidats en lice et une situation politique inédite : le maire sortant, Bertrand d’Ortoli, qui avait succédé à Paul Quilichini après son décès en février 2025, avait choisi de ne pas briguer un nouveau mandat.



Dans ce contexte ouvert, c’est finalement Christophe Mondoloni, tête de liste « Sartè pà fà la campa », qui vire en tête à l’issue du premier tour avec 33,65 % des suffrages, soit 284 voix. L’actuel adjoint à la mairie d’Ajaccio avait fait le choix de revenir sur ses terres familiales pour mettre en avant son expérience politique et son réseau au service de la commune.



Il devance de peu Paul-Félix Benedetti, qui recueille 30,69 % des voix (259 votants) avec la liste « Aiò Sartinesi ». Leader de Core in Fronte, il conduisait une liste transpartisane soutenue par son mouvement indépendantiste ainsi que par Femu a Corsica, avec l’ambition de répondre à ce qu’il décrit comme un déclassement progressif de la cité sartenaise.



Derrière ce duo de tête, Pascal Quilichini (« Anima Sartinesa ») obtient 19,31 % des suffrages, soit 163 voix. Frère de l’ancien maire et actuel premier adjoint, il espérait capitaliser sur son expérience municipale pour s’imposer dans ce premier tour et porter un projet axé sur la relance de l’attractivité et du développement de la commune.



Enfin, Ludovic Cerlini (« Sartè Oghji pà Dumane ») ferme la marche avec 16,35 % des voix, représentant 138 votants. À la tête d’une « union citoyenne », il entendait proposer un nouveau cap et impulser un élan collectif pour l’avenir de Sartène.



Avec quatre listes au-dessus de la barre des 10 %, une quadrangulaire est pour l’heure possible au second tour à Sartène. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour les candidats, qui peuvent encore choisir de maintenir leur liste ou d’engager des discussions en vue d’éventuelles fusions qui pourraient rebattre les cartes.



Dans une ville où la participation a dépassé les 85 %, le second tour s’annonce d’ores et déjà très ouvert et particulièrement suivi par les électeurs.