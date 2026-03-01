Municipales. À Sarrola-Carcopino, Alexandre Sarrola largement réélu

(Photo : Paule Santoni)
Les électeurs de Sarrola-Carcopino ont préféré la continuité au changement. Au terme du premier tour des élections municipales, le maire sortant et tête de liste de « Sarrula è Carcupinu Pà Dumani », Alexandre Sarrola, a obtenu 67,64 % des suffrages.
Il devance ainsi largement son adversaire, Jean-Joseph Battistelli à la tête de la liste « Pà Cambia Sarrula è Carcopino » qui obtient 32,36 % des voix.
Le maire sortant, qui briguait un nouveau mandat, avait centré sa campagne sur son bilan et une gestion qu’il juge « responsable et maîtrisée ».
Jean-Joseph Battistelli, qui proposait une alternative transpartisane et critiquait vivement la majorité sortante, ne parvient pas donc à convaincre suffisamment pour renverser le maire en place depuis 2007.
Ce dernier récupère ainsi son siège pour un 5e mandat.
Il devance ainsi largement son adversaire, Jean-Joseph Battistelli à la tête de la liste « Pà Cambia Sarrula è Carcopino » qui obtient 32,36 % des voix.
Le maire sortant, qui briguait un nouveau mandat, avait centré sa campagne sur son bilan et une gestion qu’il juge « responsable et maîtrisée ».
Jean-Joseph Battistelli, qui proposait une alternative transpartisane et critiquait vivement la majorité sortante, ne parvient pas donc à convaincre suffisamment pour renverser le maire en place depuis 2007.
Ce dernier récupère ainsi son siège pour un 5e mandat.
-
Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages
-
Municipales à Corte : Xavier Poli réélu avec 68,33% des suffrages
-
Municipales. À Ajaccio, le maire sortant, Stéphane Sbraggia, en tête du premier tour
-
Municipales Bastia : Gilles Simeoni largement en tête et en pôle position pour le 2nd tour
-
Municipales. À Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini réélu dès le premier tour