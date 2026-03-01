Municipales. À Sarrola-Carcopino, Alexandre Sarrola largement réélu

Les électeurs de Sarrola-Carcopino ont préféré la continuité au changement. Au terme du premier tour des élections municipales, le maire sortant et tête de liste de « Sarrula è Carcupinu Pà Dumani », Alexandre Sarrola, a obtenu 67,64 % des suffrages.



Il devance ainsi largement son adversaire, Jean-Joseph Battistelli à la tête de la liste « Pà Cambia Sarrula è Carcopino » qui obtient 32,36 % des voix.



Le maire sortant, qui briguait un nouveau mandat, avait centré sa campagne sur son bilan et une gestion qu’il juge « responsable et maîtrisée ».



Jean-Joseph Battistelli, qui proposait une alternative transpartisane et critiquait vivement la majorité sortante, ne parvient pas donc à convaincre suffisamment pour renverser le maire en place depuis 2007.



Ce dernier récupère ainsi son siège pour un 5e mandat.

