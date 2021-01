L’Alta Rocca va disposer de son contrat local de santé

Le président de la communauté de communes de l'Alta Rocca Pierre Marcellesi, le directeur départemental de l’ARS, Philippe Mortel, représentant Marie-Hélène Lecenne, directrice générale et Céline Zicchina, directrice de l’IREPS de Corse, ont signé la convention d’assistance technique à l’élaboration du contrat local de santé (CLS) du territoire de l’Alta Rocca.

« Il y a un engagement fort sur notre territoire autour du secteur de la santé et du social, a expliqué Pierre Marcellesi. Il s’agit de créer les conditions de vie pour pouvoir accueillir des médecins dans notre communauté de commune. Il est du devoir des élus locaux de s’investir pour donner envie aux praticiens et leur famille de s’installer sur notre territoire ».



Les contrats locaux de santé ont pour objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de proposer des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local.

C’est donc un engagement contractuel entre l’ARS, la communauté de commune de l’Alta Rocca et l’IREPS.



Le CLS de l’Alta Rocca poursuit plusieurs objectifs : Fédérer les acteurs de santé, assurer une offre de santé adaptée au territoire, agir sur les déterminants de santé. Pour cela l’Alta Rocca a tourné sa réflexion autour de la santé mentale, du vieillissement de la population, de la coordination des actions, et des déterminants de santé.