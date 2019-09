L'Alta Rocca célèbre les Journées européennes du Patrimoine avec un jeu de piste à travers le territoire

1 jeu de piste, 2 thématiques



Les participants partiront à la chasse aux indices à travers un parcours menant d’un village à l’autre.

2 thématiques seront au choix :

- la Résistance en Alta Rocca ;



- l’Art et le Patrimoine de l’Alta Rocca.

La feuille de route est à retirer dans les Bureaux d’Information Touristique de Levie, SainteLucie de Tallano et Aullène ou à télécharger sur alta-rocca- tourisme.com ou alta-rocca.com.



1 concours photos



Alta Rocca Tourisme invite les participants au jeu de piste à partager leurs clichés des Journées du Patrimoine sur Instagram et Facebook avec les #JEPaltarocca et #altaroccatourisme, avant le 22 septembre à 22h, et après avoir au préalable liké la page Facebook Alta Rocca Tourisme.







De multiples idées de visites et d’animation



Altagène



Galerie d’art contemporain du sculpteur Ange Félix



Les animaux fantastiques et autres machines infernales ou humanoïdes de cet artiste ne manqueront pas d’étonner, voire d’interroger !



Carbini



Église pisane San Ghjuvani Battista et son campanile, considéré par Prosper Mérimée comme le plus ancien clocher de Corse, et vestiges de l’église dédiée à San Quilicu



Sentier des Giovannali, confrérie fondée à Carbini en 1352 par le frère Ristoru, et poursuivie par l’Église au XIVe siècle



Levie



Musée de l’Alta Rocca

> Exposition permanente

> Expositions temporaires : « Aux origines », dessins de Brigitte de Lanfranchi ;

« Un étrange cabinet de curiosités », œuvres d’artistes contemporains

> Visites commentées et jeu de piste autour de l’exposition « Un étrange cabinet de curiosités »

> Causerie de l’archéologue Kewin Peche-Quilichini intitulée « La Corse balanophage : à propos de la consommation du gland de chêne à la fin de la Préhistoire » - Samedi 21 septembre à 11h



Sites archéologiques de Cucuruzzu et Capula

> Visite guidée proposée par la Collectivité de Corse suivie d’une intervention sur la campagne militaire de Luchetto Doria de 1289 : la soumission des Biancolacci aux Génois - Dimanche 22 septembre de 14h à 16h



Quenza



Église Saint-Georges

> Animation rébus autour des œuvres exposées dans l’église



Chapelle romane de l’An 1000, classée monument historique

Jardin d’art contemporain : sculptures réalisées à l’occasion des différentes



éditions de la Biennale d’art contemporain de Quenza.



Sainte Lucie de Tallano



Couvent Saint-François

> Animations proposées par la Collectivité de Corse - Samedi 21 septembre : balade guidée sur le sentier du Couvent à 9h30 et 16h30, explore game à 10h30 et 15h, escape game à 10h30 et 14h.



Église paroissiale, abritant notamment le retable attribué au peintre italien Castelsardo (fin XVe début XVIe)



Sentier du patrimoine consacré à la découverte du circuit de l’eau et des oliveraies



Serra di Scopamena



Sentier « A strada di Rinucciu », qui mène aux vestiges du château de Cuciurpula, situé à 1 164 m d’altitude

> Visite découverte accompagnée

Dimanche 22 septembre. RDV à 9h devant la mairie. Retour à 12h30



Sentier du patrimoine consacré à la châtaigneraie

> Visite découverte accompagnée de la châtaigneraie et du moulin Dimanche 22 septembre. RDV à 14h devant la mairie. Retour à 16h30



Infos pratiques



Samedi 21 et dimanche 22 septembre

De 10h à 17h

Informations sur alta-rocca-tourisme.com ou alta-rocca.com