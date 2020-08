Altaleghe : en Alta Rocca, la nuit fut magique et le public conquis

L'association AltaLeghje, privée de festival cette année, avait tenu à proposer une soirée exceptionnelle au public. Elle avait choisi pour thème le mythe de Dom Juan.

Les comédiennes Marie-Catherine Conti et Cathy Bodet ont proposé la lecture d'extraits du Dom Juan de Molière, pièce tragi-comique qui s'impose pas la complexité du personnage de Dom Juan. Cela a permis au public de se familiariser avec le personnage extraordinaire de Dom Juan, athée et libertin tel que l'a conçu Molière, et tel qu'il fut sublimé dans l'opéra de Mozart.





C'est cet opéra (avec le livret de Da Ponte) qui a ensuite été projeté sur grand écran, dans la mise en scène vivante et incisive du belge Ivo Van Hove, en partenariat avec l'opéra de Paris, où il a été donné.

Au préalable, le soprano Julia Knecht et Jean-Marc Jonca, chanteur lyrique, ont offert au public une introduction chantée pour expliquer comment les chanteurs abordent leurs rôle et en particulier celui si complexe de Dom Juan.

Le tout s'est déroulé en plein air dans le cadre naturel superbe du couvent Saint-François de Sainte-Lucie de Tallano, avec vue sur la vallée des oliviers.

Le public a témoigné du plaisir qu'il a éprouvé lors de cette soirée , "dans ce décor c'était sublime" a dit l'un des spectateurs, "144 " a dit une amatrice d'opéra. Le son en 5. 1 sous la voûte céleste, dans le couvent illuminé par un bel éclairage, a ravi tout le monde.

Pour Sylvie Melchiori, la déléguée générale d'Altaleghje, "le pari est réussi, nous voulions avoir ce rendez-vous festif et culturel avec le public après une année difficile pour tout le monde. Donc après une semaine créative et des ateliers pour les enfants accueillie à Altagène, nous avons voulu donné rendez-vous aux adultes pour un moment d'exception. J'ai été ravie de voir que le public était si nombreux au rendez-vous, et avec la complicité du maire de Sainte-Lucie et du vice président de la CCAR chargé de la culture, Marc Stromboni, nous avons réussi à mettre cette soirée au point. Je crois que chacun peut s'en féliciter".